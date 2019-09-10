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Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı

Türk Kızılay tarafından hazırlanan bin kişilik aşure, Saraybosna'nın tarihi çarşısında dağıtıldı

10 Eylül 2019 Salı 12:31
Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da bin kişilik aşure dağıtıldı.

Her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyurduğu Stari Grad Aşevi'nde düzenlenen etkinliğe turistler de yoğun ilgi gösterdi.

"Zilha Teyze" olarak da tanınan aşevinin kurucusu ve idarecisi Zilha Seta, burada yaptığı açıklamada, aşurenin geçmişinin Nuh peygambere dayandığını anımsatarak, "Bugün biz de bu gemiyi Türk kardeşlerimizle birlikte yürütmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem resmi kurumları hem de vatandaşları aracılığıyla aşevine sürekli yardım ettiğini anlatan Seta, "Türk Kızılay ile güzel bir iş birliğimiz var. Ramazanda iftarlara katkı yapan Türk Kızılay, şeker hastalarına özel erzak paketi dağıtımı gibi önemli noktalarda da bize destek oluyor." dedi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu da aşurenin birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'te bu yıl ilk kez aşure etkinliği düzenledik. Umuyorum ki her yıl bunu gelenek haline getireceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:31
  1. Aşevi
  2. aşure
  3. Bosna Hersek
  4. Kızılay
  5. Saraybosna

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