Tarihi Arasta’da araç krizi

Muğla’nın Menteşe İlçesi tarihi Arasta çarşısında 82 yaşındaki araç sürücüsü N.İ. trafiğe kapalı yoldan aracıyla çıkabilmek

için işletme sahiplerinden sandalye ve masalarını kaldırmalarını istedi. İşletme sahipleri tarafından tarihi Şadırvan Meydanı’nın trafiğe kapalı alan olduğu gerekçesiyle araç sürücüsünden geliş istikametinde geri gitmesi istendi. Ancak sürücünün ’Hayır ben buradan geçeceğim’ ısrarı üzerine olay büyüdü. Tartışmaya dönüşen diyalog sırasında 82 yaşındaki N.İ., "Bende Arnavut inadı var. Ya bu sandalyeleri kaldırırsınız, ya da ben bu masaları yıkar geçerim" dedi.

ŞADIRVAN TRAFİĞE KAPATILSIN TALEBİ

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekiplerinin yolun trafiğe kapalı olduğunu söylemeleri üzerine polis ekipleri sürücü N. İ.’yi ikna etti. Araç çarşı esnafları tarafından Arasta’dan çıkarıldı. Arasta’da otopark ve araç trafiğinin yeniden düzenlenmesi ve Şadırvan Meyadını’nın trafiğe tamamen kapatılması için Arasta esnafının Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne başvuru yapacağı öğrenildi.