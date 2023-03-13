Tarihi anlaşma tamam! İran duyurdu: O ülke ile Su-35 için anlaştı, teslimat başlıyor! Bomba açıklama detayı

Rusya, Mısır’ın ABD baskısıyla almaktan vazgeçtiği Sukhoi Su-35’lere yeni müşteri buldu. Uçaklar İran’a satılıyor. İki ülke bu konudaki anlaşmayı imzaladı. Rusya, 24 adet Su-35’in teslimatı kısa süre içinde başlayacak.

Son bir yıldır, Rusya ve İran ilişkileri adeta altın dönemini yaşıyor. Savaş nedeniyle Rusya’ya ambargo uygulanıyor. İran, savaşta önemli bir kullanıma sahip Şahid 136 kamikaze drone sistemlerini Rusya’ya satıyor. Çok basit teknolojisi ile bu drone’lar Ukrayna için önemli bir tehdit oluşturdu.

İran Hava Kuvvetleri yenileniyor

Ticaretin bir de karşı tarafı var. İran’ın savaş uçak filosu çok eski. Tüm savunma stratejisi bu nedenle balistik füzeler üzerine kurulmuş. İran’ın acil yeni nesil savaş uçaklarına ihtiyacı var. Ancak İran da ambargo nedeniyle uçak alamıyor…

Mısır, 2020’de Rusya ile 2 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. 26 adet Su-35 tipi savaş uçağı siparişi vermişti. Hatta bu uçakların 15 adetinin üretimi tamamlanmıştı. Ancak siparişin ardından Mısır adeta ABD tarafından ablukaya alındı. Washington Kahire’ye eğer Su-35’leri teslim alırsa silah ambargosu uygulanacağı bildirdi.

Mısır, bu tehdit karşısında geri adım attı. Rusya’dan uçakları almadı. Bugün ABD Mısır’a F-15 teklif ediyor.

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Rusya’nın tercihi

Akıllara hemen Ukrayna Savaşı’nda uçak kaybeden Rus Hava Kuvvetleri neden Su-35’leri almıyor sorusu geliyor. Her ihraç ürününde olduğu gibi uçaklar ihraç modeli. Yani Rusların standart kullandıklarına göre farklar bulunuyor. Bu uçakları kendi standartlarına çıkarmak ise muhtemel astarı yüzünden pahalı hale gelebiliyor…

Uçak, Su-27 ile başlayan ailenin şu ana kadar geliştirilmiş en iyi modeli. Çift motorlu uçak, inanılmaz yüksek akrobasi yeteneğine sahip. Aerodinamik sınırları zorlayan uçağın yaptığı başta Kobra hareketi olmak üzere zorlu manevraları yapabilen batı yapısı bir savaş uçağı yok desek yeri.

Su-35, yüksek irtifaya çıkabiliyor. Taşıdığı gelişmiş mühimmatlar uçağın etkisi artırmakta. Nesil olarak ise 4.5’uncu nesil. Eurofighter, Rafale, Super Hornet gibi uçakların çok ciddi rakibi. Su-35 hem hava hava hem de hava yer görevlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. AESA radarı, gelişmiş elektronik alt yapısı ile başarılı bir uçak.

Su-35 önemli bir uçak

İran açısından bakıldığında alınacak yeni nesil savaş uçakları, kendi hava kuvvetlerinin gücünün artırılmasında önemli bir katkı sağlayacak. Ancak uçak sayısı beklenilen miktarda değil. Rusya muhtemel üretim yapabildikçe önümüzdeki yıllarda daha fazla Su-35’i İran’a satmak isteyecektir.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen uçaklar tek başlarına dengeyi bozabilmek için tam bir yeterlilik sağlamıyor. İran’ın Su-35 alımıyla birlikte şu sorular akla geliyor…

tolgaozbek'in haberine göre: Rusya İran’a gerçekten gelişmiş mühimmatlar satacak mı? Uçaklar hangi komuta kontrol sistemleri ile sevk edilecek? İranlı pilotlar veya bakım ekipleri operasyon açıdan uçakları hangi kapasite ile kullanacak?

İran’ın ana hava gücünü, 1970’li yıllarda alınan F-14, F-4, F-5 gibi uçaklar oluşturuyor. Belki de filodaki en modern uçak Mig-29… İran, yıllar sonra Su-35 ile birlikte envantere sıfır, yeni nesil savaş uçağı almanın heyecanını yaşıyor…