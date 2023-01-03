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Dünya Tarihe geçti! Elon Musk'tan bir rekor daha
Dünya

Tarihe geçti! Elon Musk'tan bir rekor daha

Bloomberg Dünya'nın en zengin insanı ünvanını kaybeden Elon Musk'ın 1 yılda tam 200 milyar dolar kaybettiğini ve servetinin 137 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 07:06:00 -
Tarihe geçti! Elon Musk'tan bir rekor daha

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, dünyanın en zengin adamı ünvanını Bernard Arnault'a kaptırmıştı.Musk'ın servetindeki erimenin ne kadar olduğu da ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, Kasım 2021'de serveti 340 milyar doları bulan Musk'ın, 1 yıl içerisinde 200 milyar dolar kaybettiği açıklandı. Bu durum, Musk'ı tarihte 200 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi yapıyor.

Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillere ilgiyi artırmak için uygulanan indirimler de yatırımcıları rahatsız etti ve şirketin hisselerindeki düşüş Aralık 2022'de yüzde 37'yi buldu. Twitter'ı 44 milyar dolarak satın alması da Tesla'nın hisselerine veya Musk'ın kişisel servetine yardımcı olmadı.

Tesla'nın en büyük hissedarı olan Musk, Twitter'ı satın alma sürecinin başlangıcından bu yana 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Twitter'da CEO olarak göreve başladıktan sonra sergilediği davranışları, Musk'ın Tesla'ya daha fazla ilgi göstermesini isteyen yatırımcıları kızdırdı.

Musk ise Twitter'ın sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana büyük bir Tesla toplantısını kaçırmadığını söyleyerek eleştirilere karşı kendini savundu.

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