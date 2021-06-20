Tarihçi Yazar Talha Uğurluel'den yeni 'FETÖ' açıklaması!

Yerel mahkeme tarafından hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçlamasıyla 6 yıl hapis cezası alan ve davayı istinaf mahkemesine taşıyan Tarihçi Yazar Talha Uğurluel yeni bir açıklama yaptı.

Daha önceki videoda 2007-2008 yılları arasında o zamanki cemaat görünümündeki FETÖ'den ipleri kopardığını ve yasaklı yazarlar arasına girdiğini söyleyen Talha Uğurluel, yayınladığı ikinci videoda HTS kayıtları, banka hesapları ve Habertürk'te firari FETÖ mensubu Kerim Balcı ile ilgili söylediği sözlerine yönelik açıklamada bulundu.