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Tarihçi Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Tarihçi Prof.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:58
Tarihçi Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Kafalı’nın cenazesinin, 30 Ağustos Cuma günü Cuma namazını müteakiben Kocatepe Camisi’nden kaldırılacağı ve Gölbaşı’nda defnedileceği bildirildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kafalı’nın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Değerli tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Değerli eserlerini her zaman rehber edinmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Mustafa Kafalı kimdir?


1934 yılında Konya’da doğan Kafalı, Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asistan olarak giren Kafalı, "Ötemiş Hacı’ya Göre Cuci Ulusu’nun Tarihi" adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor unvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra’ya giderek ilmi incelemelerde bulunan Kafalı, ülkeye dönüşünde tamamladığı "Altın-Orda Hanlığı’nda Sayın Han Sülalesi Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Kasımı’nda doçentlik unvanını aldı. Kafalı, 1974 Kasımı’ndan itibaren, mensub olduğu Türk Tarihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğrencilerine, sırasıyla: Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti; 7-8. sömestr talebelerine ise, Timur ve Timurlular tarihi; ayrıca Tarih Metodu derslerini verdi; "Kaynaklar" ve "Osmanlıca Metinler" üzerine seminer çalışmaları yaptı. 1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu. Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982’de bu unvanı aldı. Türk Tarih Kurumu üyesi olan Kafalı, İngilizce ve Rusça biliyordu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:58
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