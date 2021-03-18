Alanındaki çalışmalarıyla uluslararası literatüre katkıda bulunan ünlü tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti.

İbrahim Kalın'dan baş sağlığı mesajı

Genç'in ölümüyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Genç'in vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajı yağdı:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi

Mehmet Genç, 2015 yılında sosyal bilimler ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.

Mehmet Genç kimdir?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin, Arhavi'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır.

1956 yılında başladığı doktorasını 1996 yılında tamamlayan Mehmet Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü 1958 yılında bitirmiştir.

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmıştır.

Aynı Enstitü'de 1965-1982 yılları arası "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalışan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır.

Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında ise Aydın Doğan Vakfı özel ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.