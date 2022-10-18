Tarih verildi! Başkan Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de Sosyal konut, arsa projesiyle ilgili merak edilenleri açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin uygulamaya alındığını vurgulayan Kurum, bu projeyle konut fiyatlarının ve kiraların düşeceğini kaydetti.

Yeni müjdeleri açıklayacak

Yeni bir müjdenin de işaretini veren Bakan Kurum, 28 Ekim'i işaret ederek, "Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak." ifadelerini kullandı.