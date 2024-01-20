Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir

Türkiye’nin ekonomi politikasındaki rasyonelleşme ile birlikte, yabancı kurum ve kuruluşlar ülkeyi tekrar değerlendirme sürecine alıyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte Türkiye hakkındaki raporların sıklığı da artıyor.

Özellikle yaklaşan yerel seçimlerin olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak analizlerine yansıtan yabancı kurumlar, Türkiye’nin ekonomi politikasındaki istikrara vurgu yapıyorlar. Bu hafta özellikle HSBC ve Golman Sachs’ın Türkiye’ye ilişkin raporları öne çıkarken, Vanguard’ın Türk tahvillerine yönelik yorumları da piyasada ilgi çekti.

GOLDMAN SACHS ENFLASYON İLE MÜCADELE İÇİN PARA ARZINI İŞARET ETTİ

Goldman yayımladığı raporda, TCMB’nin piyasadaki para arzını azaltma hızının, enflasyonun beklenenden daha hızlı bir şekilde düşmesine yardımcı olabileceğini vurgulandı. Rapora göre, TCMB’nin para politikasındaki etkileyici değişiklikler, enflasyonun yılsonunda öngörülen yüzde 42,6’lık seviyelerden daha aşağı, yaklaşık yüzde 30’lara kadar gerilemesine neden olabilir. Analistler, bu durumu, TCMB’nin piyasadaki para arzını azaltma politikasının etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıyor.

“FAİZ İNDİRİMİ YIL ORTASINDA BAŞLAR”

Raporda TCMB’nin faiz kararıyla ilgili de önemli öngörüler yer alıyor. Şu anda yüzde 42,5 olan politika faizinin, TCMB’nin bu ay içinde 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkabileceği belirtildi.

Analistler ayrıca, TCMB’nin enflasyonun beklenenden daha hızlı bir şekilde gerilemesi durumunda, yıl ortasında politika faizini indirmeye başlayabileceğini öne sürdü.

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VANGUARD: TÜRKİYE’YE YÖNELİK İLGİ ARTABİLİR

Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, Türkiye’nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri “çok olumlu bir dizi gelişme” olarak değerlendirdi. Eisinger, Türk ekonomisindeki politika değişikliklerinin kalıcı olması durumunda, Türk varlıklarına olan yabancı ilgisinin artabileceğini ifade etti.

Raporda, Eisinger’in Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri şu şekilde yer aldı:

“Türkiye’nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak tanımlıyoruz. Bu değişimin kalıcı olması gerektiği görüşündeyiz. Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Ayrıca, bu dönüşüm Türkiye’deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır.”

TL CİNSİ DEVLET TAHVİLLERİNE İLGİ

Eisinger, Vanguard’ın portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını belirtti ve TCMB’nin faiz politikasındaki hamleleri göz önüne alarak, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvillerine ilgi göstermeye başladıklarını açıkladı.

HSBC: EKONOMİ YÖNETİMİ YUMUŞAK İNİŞE ÖNCELİK VERECEK

HSBC, Türkiye’nin 2024 yılında kademeli bir ekonomik uyum süreci geçirmesini beklediğini açıkladı. Banka, özellikle yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala, politika yapıcıların ekonomi için yumuşak bir inişe öncelik vereceğini düşündüklerini ifade etti. HSBC’nin yayımladığı raporda, “Seçim öncesinde bir miktar mali teşvik bekliyoruz ve bütçe açığının 2024 yılında genişleyeceğini tahmin ediyoruz, ancak parasal veya kredi kanalında herhangi bir gevşeme öngörmüyoruz. Büyümenin geçen yılki tahmini yüzde 4 seviyesinden 2024’te yüzde 2,5’e yavaşlayacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

HSBC, daha yavaş bir dezenflasyon hızı beklediğini belirterek, 2024 sonunda manşet enflasyonunu yüzde 45 olarak öngördü. Banka, özellikle hizmet fiyatlarında yüksek derecede yapışkanlık olduğuna dikkat çekerek, enflasyon beklentilerinin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.