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Gündem Tarih verdi! Öztürk Yılmaz'dan flaş iddia: Millet İttifakı dağılacak
Gündem

Tarih verdi! Öztürk Yılmaz'dan flaş iddia: Millet İttifakı dağılacak

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Öztürk Yılmaz, zillet ittifakı ile ilgili olay bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 01:29:00 -
Tarih verdi! Öztürk Yılmaz'dan flaş iddia: Millet İttifakı dağılacak

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Öztürk Yılmaz, CNN Türk'e konuk olarak flaş bir iddiada bulundu.

Öztürk Yılmaz, Millet İttifakı'nın dağılacağını iddia etti.

Millet İttifakı'nın seçime 6 ay kala cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tek aday üzerinde anlaşamayacağını ileri süren Yılmaz, ittifakın dağılacağını söyledi.

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