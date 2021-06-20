Tarih verdi! Öztürk Yılmaz'dan flaş iddia: Millet İttifakı dağılacak
CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Öztürk Yılmaz, zillet ittifakı ile ilgili olay bir iddiada bulundu.
CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Öztürk Yılmaz, CNN Türk'e konuk olarak flaş bir iddiada bulundu.
Öztürk Yılmaz, Millet İttifakı'nın dağılacağını iddia etti.
Millet İttifakı'nın seçime 6 ay kala cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tek aday üzerinde anlaşamayacağını ileri süren Yılmaz, ittifakın dağılacağını söyledi.