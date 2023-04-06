Tarih bu utancı da yazacak! CHP ile mücadele edenler CHP listesinde
CHP'nin yıllarca kan kusturduğu Saadet Partisi ve genel başkanını idam ettiği Demokrat Parti, seçime CHP listesinden girecek. Ayrıca AK Parti'de siyaset yaparken CHP ile yıllarca mücadele eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu DEVA ve Gelecek partileri de aynı şekilde CHP listesinden seçime girme kararı aldı.
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek partilerine "ittifak içinde ittifak" önerisinde bulunmuş, teklifi kabul edilmemişti.
Öte yandan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partilere verdiği milletvekili sözünden döndüğü belirtilmişti.
CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı.
10 ilin 7'sinde CHP, 3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.
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