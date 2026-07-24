  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev! Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar! Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!" Limak'tan Suriye'de dev proje! Deyrizor Havalimanı yeniden ayağa kalkıyor DMM'den Cumhuriyet'e tokat gibi yalanlama Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla... Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"
Gündem Tarih belli oldu! İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde dev adım
Gündem

Tarih belli oldu! İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde dev adım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tarih belli oldu! İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde dev adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu.  İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

Uraloğlu, İhale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacağını kaydetti.

 

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİRYOLU PROJESİ OLACAK”

Bakan Uraloğlu, söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlatarak “6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.” ifadelerini kullandı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GÜZERGAHIN ANA OMURGASI OLACAK

Projenin güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat Çatalca’da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor’da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak.” diye konuştu.

 

LOJİSTİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, “Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı
Hakkari'de Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Yerel

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Küresel faiz lobisinden devasa finansal kuşatma! Sömürgeci şirketin fon büyüklüğü ürkütücü boyutlara ulaştı!
Küresel faiz lobisinden devasa finansal kuşatma! Sömürgeci şirketin fon büyüklüğü ürkütücü boyutlara ulaştı!

Gündem

Küresel faiz lobisinden devasa finansal kuşatma! Sömürgeci şirketin fon büyüklüğü ürkütücü boyutlara ulaştı!

Yaz ortası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yaz ortası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yerel

Yaz ortası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Haliliye'de günde 7 bin 368 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Haliliye'de günde 7 bin 368 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Gıda

Haliliye'de günde 7 bin 368 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23