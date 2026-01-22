  • İSTANBUL
Tarih alevlere teslim oldu! Kastamonu'da asırlık konak bir anda küle döndü!

Kastamonu’nun sivil mimari mirasından biri olan tarihi üç katlı konak, restorasyon çalışmaları sürdüğü sırada çıkan yangınla yok oldu.

Kastamonu’nun tadilat halindeki tarihi üç katlı konak, çıkan yangında küle döndü. Konakta çıkan yangın nedeniyle hemen bitişiğinde bulunan iki evinde çatısı zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan üç katlı tarihi konakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki evinde çatısında büyük oranda hasar oluştu.

