Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyerek lezzetine şifa katın
Kış aylarına günler kala en çok tüketilen tarhana çorbası, sağlık açısından birçok fayda içeriyor. Severek içilen tarhana çorbasını yaparken içerisine o baharattan 1 kaşık katarsanız adeta şifa deposuna dönüşüyor.
Sağlık açısından çeşitli faydaları ile bilinen tarhana çorbası şüphesiz soğuk havaların vazgeçilmezleri arasında yer alır.
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tarhana özellikle soğuk algınlığı döneminde adeta bir şifa deposu olabiliyor.
İçerisinde çeşitli baharatlar bulunmasına karşın yapımı sırasında kullanılmayan o baharat pişirme sırasında tencere konulduğunda hem şifasına şifa katıyor hem de lezzetini arşa çıkartıyor.
1 KAŞIK YETERLİ
Tarhana çorbası yapılırken içeriğinde bulunan baharatların yanı sıra tencereye 1 kaşık kimyon eklediğinizde hep lezzeti hem de şifası katlanarak artıyor.
Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kimyon çorbanızın tadını belirginleşmekte ve faydalarını arttırmada oldukça etkili olacaktır.
Kadın - Aile
Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları
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