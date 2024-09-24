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Sağlık Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyerek lezzetine şifa katın
Sağlık

Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyerek lezzetine şifa katın

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyerek lezzetine şifa katın

Kış aylarına günler kala en çok tüketilen tarhana çorbası, sağlık açısından birçok fayda içeriyor. Severek içilen tarhana çorbasını yaparken içerisine o baharattan 1 kaşık katarsanız adeta şifa deposuna dönüşüyor.

Sağlık açısından çeşitli faydaları ile bilinen tarhana çorbası şüphesiz soğuk havaların vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tarhana özellikle soğuk algınlığı döneminde adeta bir şifa deposu olabiliyor.

İçerisinde çeşitli baharatlar bulunmasına karşın yapımı sırasında kullanılmayan o baharat pişirme sırasında tencere konulduğunda hem şifasına şifa katıyor hem de lezzetini arşa çıkartıyor.

1 KAŞIK YETERLİ

Tarhana çorbası yapılırken içeriğinde bulunan baharatların yanı sıra tencereye 1 kaşık kimyon eklediğinizde hep lezzeti hem de şifası katlanarak artıyor.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kimyon çorbanızın tadını belirginleşmekte ve faydalarını arttırmada oldukça etkili olacaktır.

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