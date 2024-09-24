Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyerek lezzetine şifa katın

Sağlık açısından çeşitli faydaları ile bilinen tarhana çorbası şüphesiz soğuk havaların vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tarhana özellikle soğuk algınlığı döneminde adeta bir şifa deposu olabiliyor.

İçerisinde çeşitli baharatlar bulunmasına karşın yapımı sırasında kullanılmayan o baharat pişirme sırasında tencere konulduğunda hem şifasına şifa katıyor hem de lezzetini arşa çıkartıyor.

1 KAŞIK YETERLİ

Tarhana çorbası yapılırken içeriğinde bulunan baharatların yanı sıra tencereye 1 kaşık kimyon eklediğinizde hep lezzeti hem de şifası katlanarak artıyor.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kimyon çorbanızın tadını belirginleşmekte ve faydalarını arttırmada oldukça etkili olacaktır.

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