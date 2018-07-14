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Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?

Tarçınlı su yorgunluğumuzu alır. Kilo vermenize yardımcı olur. Kolesterol için çok iyidir. Baş ağrısını önleyici etkisi vardır.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:54
Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?

Mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Şişkinliği giderir, sindirim sorunlarını azaltır.

Kanseri önler.

Artriti önlemektedir.

Bakterileri öldürür, kötü kokuları giderir.

Unutkanlığı azaltır ve zihni geliştirir.

Yorgunluğumuzu alır.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Kolesterol için çok iyidir.

Kas ağrıları çekenler için önerilir. Kas ağrılarına iyi gelir.

Ağız kokularını yok eder, özellikle dişlerdeki bakterileri öldürerek diş sağlığını korur.

Baş ağrısını önleyici etkisi vardır.

Kan akışını hızlandırır, tansiyonu dengeler.

Diyabeti önleyici etkisi vardır. Kan şekerini dengeler.

Siyah nokta ve sivilce gibi problemlere çözümdür.

Not: Tarçın kullanmadan önce alerjinizin olup olmadığını kontrol edin. Hamile bayanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Kullanacaksa doktor kontrolünde kullanım sağlanmalıdır.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:54
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