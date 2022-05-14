Tarçınlı su ne işe yarar? Tarçın diyeti haftada 5 kilo düşüyor! Tarçınlı su içmenin faydaları

Tarçın, tek başına zayıflatma özelliği olmaması ile birlikte antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir bitkidir.

Tarçınlı su zayıflatır mı?



Tarçınlı su içenler düzenli bir diyetle beraber 1 haftada 5 kilo verebildiklerini söylüyorlar. Hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de tarçının yağ yakması özelliğinden faydalanarak kilolarınıza hızlı bir şekilde veda edebilirsiniz. Tarçın; kan şekerinizi, yani şekerin (kandaki glikozun) hücreler tarafından işlenmesini sağlayarak insülin hormonunu dengeler ve zayıflamanıza yardımcı olabilir.

Toz tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır?

Bir su bardağı suyu bir cezveye ya da küçük bir tencereye dökün ve içine tarçını da ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın, bir kenarda ılınmaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı tüketebilirsiniz. Bu karışımı sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce bir bardak olmak üzere için.

Kaynatmadan da tarçınlı su yapabilmek mümkündür. Daha pratik bir tarif olarak 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tarçın atarak karıştırıp tüketebilirsiniz. Ya da 1 litre ılık suyun içine 2-3 adet çubuk tarçın atıp bekletebilir, gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Tarçın suyla içilir mi?

Tarçınlı su mutlaka doğru miktarda tüketilmeli, günde 1 bardak fazla içilmemelidir. Daha önce dediğimiz gibi en fazla 15 gün boyunca tüketilmeli, daha sonra ara verilmelidir. Tarçınlı su fazla tüketildiğinde; Uzun süre ve çok tüketilmesi halinde kabızlık meydana gelir.

Tarçınlı su içmenin faydaları

Yağ yakar



Yağ akıcı özelliğe sahiptir.



Kanseri önler



Vücuttaki serbest radikallerin gelişimini engeller. Böylelikle kanseri önler.



Bağışıklığı güçlendirir



Her gün bir bardak tüketilmesi halinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.



İltihaplanmalara iyi gelir



Boğazda meydana gelen iltihaplanmalara iyi gelir.



Gözenek sıkılaştırır



Tarçınlı su tonik olarak kullanıldığında cilde iyi gelmektedir. Gözenek sıkılaştırıcı etkisi vardır.



Tatlı isteğini azaltır



Kan şekerini de bastıran tarçınlı su, tatlı tüketimi isteğini büyük ölçüde azaltır.



Hafızayı güçlendirir



Aynı zamanda tarçınlı su içmek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Tarçınlı su nasıl yapılır?

Tarçınlı suyun hazırlanışı oldukça basittir. Üstelik evde bulunan malzemelerle kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

Malzemeler



1 bardak su

1 çay kaşığı tarçın

Tarçınlı suyun yapılışı



Bir tencerenin içerisine su ekleyin ve kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı ve bir adet çubuk tarçın ilave edin.

Karışım ılıdıktan sonra öğünlerden önce aç karnına tüketebilirsiniz.TARÇI

Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir?

-Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller.

-Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil.

-İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir.

-Antibakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar.

-Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.

-Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

-Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

-Tarçınlı su antibakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.

-Boğaz ağrısına, öksürüğe çare olur.

-Son olarak adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını hafifletir.

Tarçının fazla tüketilmesi halinde verdiği zararlar şu şekildedir:



- Tarçın vücut için herhangi bir zarar teşkil etmemektedir. Ancak diğer baharatlarda olduğu gibi fazla tüketimlerde bazı yan etkiler oluşturabilir. Tarçının faydalarından yararlanmak için belli ölçülerde kullanılması gerekir.

- Tarçın ölçüsüz olarak kullanıldığında kabızlık sorununu meydana getirebilir.

- Yüksek tansiyon nedeni ile devamlı ilaç kullanan kişilerde tarçın tüketimi kullanılan ilacın etkisini artırabilir. Dolayısı ile kan şekerinin düşmesine neden olur.

- Ameliyat öncesi veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirecek kişilere tarçın ve tarçınlı su tüketmeleri önerilmez.