Tarçın kürü: Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir?

Alternatif tıptaki kullanımı eski Mısır tarihine kadar uzanan tarçın, günümüzde daha çok tatlılarda tercih edilir. Yapılan araştırmalarda tarçının kandaki şeker seviyesini düşürdüğü yani insülin direncini kırdığı tespit edilmiştir. Kan dolaşımını düzenleyerek, sindirimde enerjiye dönüşen karbonhidratların hızla parçalanıp yok olmasını engeller. Böylece vücudun enerjisini artırır.

Orta Asya'da tüketimi fazla olan tarçın Osmanlı mutfaklarının ise vazgeçilmez baharatlarından biridir. Bilimsel literatürde cinnamomum olarak geçer. kabuklarında yüksek miktarda polifenol olan tarçın, güçlü bit antioksidan kaynağıdır.

Tarçın nedir nerelerde kullanılır?

Tarçın ağaçları kabuklarından elde edilen bu baharat ağırlıklı olarak mutfaklarda, tatlı ve tuzlu yemeklerde, kahvaltılık gevreklerde, atıştırmalık ürünlerde, çay ve geleneksel yiyeceklerde aromatik bir çeşni ve lezzet verici olarak kullanılır.

Tarçının faydaları nelerdir?

-Vücut içerisinde artan toksin hücrelerin yaşlanmasını hızlandırır. Bunun yanı sıra hastalıkların yaşanma olasılığı da artar. Ancak yapılan araştırmalarda tarçın içeriğinde güçlü antioksidan içerdiğinden bu durumun yaşanmasını azaltır. Özellikle mevsim geçişlerinde artan virüs ve bakteri nedeniyle yaşanan üst solunum yolu hastalıklarını önler. Ayrıca sinir hücrelerinin deformasyona uğramasını engelleyerek stres ve yorgunluğun da önüne geçer.

-Anti inflamatuar özelliğe sahip olan tarçın, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp krizi, felç, yüksek tansiyon ve kan basıncın artış risklerini düşürür. Organların hücre dokularını yeniler. Nikotin ve kafeinden etkilenen akciğeri yenilemede güçlü bir baharattır.

-Beyin fazla protein aldığından hücrelerinde hasar oluşur. İç sıvısında kayıp yaşayan beyinde şiddetli ağrılara neden olur. Ayrıca motor hareketlerini olumsuz etkileyen bu durumu engellemede de faydalı besinler sıralamasında başlarda yer alır. Özellikle parkinson hastalığında doğal ilaç olan tarçın bayin nöronlarının işlevselliğini kontrol eder.

-Hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçer. Özellikle kolonlardaki bakterileri azaltır. Sindirim sorunlarının önüne geçer. Kolon kanserinin oluşmasındaki en büyük etken besin atıklarıdır. Ancak tarçın güçlü bir temizleyici olduğundan kolonları temizler.

-Dikkat eksikliği modern çağ hastalıkları arasında ilk sırada yer alır. Bu hastalığı yaşayan kişiler sürekli aşırı öfkeli, sabırsız ve hızlı konuşma gibi belirtilerle kendilerini gösterir. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık için en etkili besin tarçındır. Tarçın beyin ve sinir fonksiyonlarını düzenlediğinden doğal bir etki ile kişinin belirtileri yaşamasını engeller.

-Sindirim sistemindeki besinlerin parçalanıp kana karışması yavaşladıkça vücudun yağlanma oranı da bir o kadar artar. Ancak tarçın besinleri doğru enzimlemeye yardımcı olarak içerdiği lifle tokluk hissi sağlar. Böylece kilo vermek isteyenler için idealdir.

-Salmonella bakterisi gıda zehirlenmelerini tetikler bu da kusma bulantı gibi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak tarçın bunun içinde etkili doğal bir ilaçtır. Bakterinin etkilerini kısa sürede yok ederek bağırsakların işlevselliğini artırır.

-Kolajen üretimi belli bir yaştan sonra yavaşlar. Bu maddenin azalması ile kişinin dokuları yaşlanma belirtileri gösterir. Ancak tarçın kolajeni artırmada etkilidir. Bunun yanı sıra saç derisine ve cilde yapılan tarçın maskeleri de buradaki hücreleri sağlığını korur.

İbrahim saraçoğlu'ndan tarçın kürü

Kolon kanserine davetiye çıkaran nitrozamin maddesinin oluşumunu engeller. Bağırsak ve kolonlardaki hücrelerin yapısını güçlendirir.

Bir bardak klorsuz su

Bir çubuk tarçın

Tarçın kürü nasıl yapılır?

Akşam yemeklerden 2 saat sonra bir bardak kaynayan klorsuz suyun içine çubuk tarçını ekleyin. 5 dakika kaynadıktan sonra süzüp ılık olduktan sonra bir bardak için. Bu uygulamayı haftada 4 gün düzenli yapıldığında olumlu sonuçlar alınır.

Tarçınlı su içmek ne işe yarar?

Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır. Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir. Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır. Tarçınlı su anti bakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.

Çubuk tarçın suda ne kadar bekletilmeli?

Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz.

Cubuk tarçınlı su diyeti nasıl yapılır?

2 su bardağı su ile 1 adet çubuk tarçını cezveye alın ve kaynatın. Uzun süre kaynaması şart değil, 2-3 dakika içerisinde ocaktan alabilirsiniz. Çay gibi tüketebileceğiniz bu karışımı, soğuduktan sonra su olarak da içebilirsiniz. Tarçınlı suyu yaptığınız gibi kullanmanız en makul olanıdır