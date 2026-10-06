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Dünya Hindistan 5,1 şiddetindeki depremle sallandı
Dünya

Hindistan 5,1 şiddetindeki depremle sallandı

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Hindistan 5,1 şiddetindeki depremle sallandı

Asya'nın önde gelen ülkelerinden Hindistan'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte kaydedildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

 

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

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