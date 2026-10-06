Hindistan 5,1 şiddetindeki depremle sallandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Asya'nın önde gelen ülkelerinden Hindistan'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 kilometre derinlikte kaydedildi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.