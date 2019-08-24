Taraklı’da trafik tabela montajları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde başlatılan yön bilgi-yön ve trafik tanzim tabela montajları devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri Taraklı ilçesindeki grup yollarında bilgi-yön ve trafik tanzim tabela montajlama işlemlerini tamamladı. Sürücülerin ve yayaların trafikte daha dikkatli olması amacıyla yapılan çalışmalar şehir genelinde tüm ilçelerde devam edecek.