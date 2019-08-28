0553 313 94 23

Taraftarlardan Sivas Belediyespor’a moral ziyareti

TFF 2.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
Taraftarlardan Sivas Belediyespor’a moral ziyareti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor’da Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam ederken, Yeşil Meydan taraftar grubu takıma moral ziyaretinde bulundu.


Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan antrenman öncesi Yeşil Meydan taraftar grubu, teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu. Yeni sezon öncesi takıma destek olmak amacıyla düzenlenen ziyarette, grup lideri yeşil-beyazlılara tatlı ikram etti.


Yeşil Meydan taraftar grubu lideri, teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini belirterek, Sivas Belediyespor’un ligin ilk maçından iyi bir sonuç alacağına inandığını ifade etti. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy ise, nezaket ziyareti sebebiyle memnuniyetini belirterek, "Yeşil Meydan taraftar grubunun Sivas Belediyespor’a iyi günde olduğu gibi zor zamanlarında da destek olacağına inanıyorum. Karabük maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Karşılaşma öncesinde Yeşil Meydan taraftar grubunun bizleri ziyaret etmesi, teknik heyet ve futbolcular için bir moral oldu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi
    1. Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir..
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu:..
    3. Oğlunu PKK'dan kurtaran anne:..
    4. Animist kasabanın tek camisi yardım..
    5. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu:..
    6. Camide sırayla müezzinlik yapıyorlar
    7. Çiğli’de Kadın ve Aile Hizmetleri..
    8. Maltepe’de VetBüs ile sokak hayvanları..
    9. Libya kıyılarında göçmen faciası: 40..
    10. Muğla'da hayvan barınağından köpek..
    11. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu:..
    12. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu:..
    13. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu: ABD
    14. Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen..
    15. 30 Ağustos coşkusu 17 Burda’da
    16. 10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya..
    17. Hamidiye tabyasında çevre temizliği..
    18. Çatlıbozkırlı kadınlar, lavanta..
    19. 30 Ağustos provası yapıldı
    20. Meksika'da gece kulübüne saldırı: 23 ölü
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog