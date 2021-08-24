Taraftarlar şoka girdi! Ryan Babel neyi ima etti
Sarı kırmızılı yıldız Ryan Babel, attığı bir twitle Galatasaray taraftarını şok soktu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı ‘Eve gidiyorum' paylaşımı kafaları karıştırdı.
Yüksek maliyeti sebebiyle Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikoduların fitilini ateşledi.
Hollandalı yıldız, 'Evime gidiyorum' paylaşımıyla mesajı çaktı. Babel'in attığı bu tweete Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı.