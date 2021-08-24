  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de yapılan aşı sayısı 90 milyonu geçti
Çanakkale’deki orman yangınında yeni gelişme
İran'da günlük can kaybında yeni rekor!
Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Spor Taraftarlar şoka girdi! Ryan Babel neyi ima etti
Spor

Taraftarlar şoka girdi! Ryan Babel neyi ima etti

Sarı kırmızılı yıldız Ryan Babel, attığı bir twitle Galatasaray taraftarını şok soktu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 14:27:00 -
Taraftarlar şoka girdi! Ryan Babel neyi ima etti

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı ‘Eve gidiyorum' paylaşımı kafaları karıştırdı.

Yüksek maliyeti sebebiyle Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikoduların fitilini ateşledi.

Hollandalı yıldız, 'Evime gidiyorum' paylaşımıyla mesajı çaktı. Babel'in attığı bu tweete Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay