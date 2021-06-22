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Taraftarlar Sergen Yalçın’ın evinin önüne geldi
Spor Taraftarlar Sergen Yalçın’ın evinin önüne geldi
Spor

Taraftarlar Sergen Yalçın’ın evinin önüne geldi

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 13:14:00 -
Taraftarlar Sergen Yalçın’ın evinin önüne geldi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.

Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

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