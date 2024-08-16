Taraftarlar kahrolacak, Fred’siz Fenerbahçe artık Devler Ligi’nde de yok! Niye Mourinho getirildi peki…

Mourinho'nun takımın başına getirilmesiyle 16 yıldır hasret kalınan Şampiyonlar Ligi için umutlanan taraftarlar yine kahroldu. Özellikle Mourinho'nun da Fred vurgusu yaparak, UEFA Avrupa Ligi'nde final açıklaması yapması ise bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti...

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sakatlığı, takımın Şampiyonlar Ligi ve lig performansını olumsuz etkiledi. Brezilyalı futbolcunun yokluğunda Avrupa'da alınan mağlubiyetler ve ligdeki zorlu galibiyetler, Brezilyalı oyuncunun takım için önemini bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe'de orta sahanın kilit ismi Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

Bu sakatlık, takımın performansına olumsuz yansıdı. Brezilyalı futbolcu, Lille ile oynanan 3. ön eleme turundaki maçlarda forma giyemedi ve Sarı Kanarya, ilk maçı 2-1 kaybederken Kadıköy'deki rövanşta 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Fred'siz sahaya çıktığı diğer Avrupa maçlarında da Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a ise 6-1 mağlup oldu.

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Ligde ise Brezilyalı oyuncunun yokluğunda oynanan 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet elde edildi. Bu galibiyetlerin 5'i tek farklı skorlarla geldi, bu da Fred'in eksikliğinin takımda ciddi bir fark yarattığını ortaya koydu.

MOURINHO, FRED İÇİN NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor maçı öncesinde Jose Mourinho, Fred'i özlediğini söylemiş ve yönetime mesaj göndermişti.

Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Her teknik direktör iyi oyuncularını özler. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz..

PEKİ MOURİNHO'NUN GELİŞ AMACI NE?

Sosyal medyada ise taraftarlar, "Madem biz Devler Ligine gidemiyoruz, neden Mourinho geldi" sorularını sorarak yönetimin yaptığı açıklamaları eleştirdiler...