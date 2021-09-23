Taraftarlar ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'tan Serdar Ortaç kararı

Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golüyle ilgili "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaç'ın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.