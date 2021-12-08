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Dünya Taraftarın sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'a görülmemiş tepki
Dünya

Taraftarın sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'a görülmemiş tepki

Geçtiğimiz sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, bu sezon takımı toparlayamaması, üstüne Dortmund karşısında alınan tarihi yenilgi taraftarı isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 08:40:00 -
Taraftarın sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'a görülmemiş tepki

Son 8 resmi maçta yalnızca 1 beraberlik alarak geri kalan 7 karşılaşmada mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı. Borussia Dortmund'a 5-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından küplere binen taraftarlar sosyal medyada deneyimli hocayı istifaya çağırdı.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından oldukça öfkelenen Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı artık takımda istemiyor. Sosyal medyada "Sergen istifa" etiketini kullanarak binlerce yorum yapan taraftarlar, kısa süre içinde bu çağrılarını gündemin zirvesine taşıdı.

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Yorumlar

Kadir

Hocaligida futbolculugu gibi bir gun calisiyor besgun yatiyor bir gun iyi besgun kotu az olsun devamli istikrarli olsun
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