Taraftarın Ali Koç sözlerine Ahmet Nur Çebi'den olay cevap: Ben şebek değilim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park'a gittiği sırada taraftarlarla girdiği diyalog olay oldu. Bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine Çebi, "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" cevabını verdi.
Beşiktaş'ın sezonunun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasındaki diyalog gündem oldu.
"Ben şebek değilim"
Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdiği ortaya çıktı.
Söz konusu video sosyal medyada viral oldu.