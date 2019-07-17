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"Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz"

- Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı:"Önemli transferler yaptık. Başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:07
"Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, sezon sonunda taraftarın özlediği şampiyonluğu yaşatmak istediklerini söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ballı, "Önemli transferler yaptık. Başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksikler tamamlanmaya devam edecek. Geçen sene bizim için iyi bir sezon olmadı. Sezonun sonlarına doğru galibiyet serisi yakaladık. Bunu bu sene farklı boyuta getirip sezonun sonunda büyük taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Bunun için herkes çok çalışıyor, çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


- "Max yarı Türk gibi"


Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Vedat Muric ve Max Kruse ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ballı şunları kaydetti:

"İki oyuncu da aslında çok kolay adapte oldular. Bunun sebebi Türkiye ligini çok iyi bilmeleri. Vedat bizden biri. Karakter olarak da çok iyi bir arkadaşımız. Takım menajeri olarak son derece mutluyum. Takım bütünlüğü açısından çok iyi olacak. Max yarı Türk gibi. Max'ın çayı nasıl içtiğini gördünüz. Almanya'da Türk arkadaşları çok fazla. Bizim takımımızda Almanya'da yetişmiş Türkler var. Max'dan da son derece memnunuz. Emre hakkında konuşmaya gerek yok. Bizim için çok değerli oyuncu. Hem saha içinde hem saha dışında, bize Samandıra'da da çok büyük destek olacak. Onun aramıza katılması büyük avantaj."

Sezonu iç saha maçıyla açacak olmanın önemli olduğuna değinen Volkan Ballı, "Her maç zor. İnanın geçen sene ve geçmiş senelerde bunu yaşadık. Anadolu takımları da son derece güçlü kadrolar kuruyorlar. Bu yüzden hiçbir maç kolay değil. İlk maç evimizde, ligin yeni takımı ile oynayacağız. İlk hafta sahamızda başlamamız taraftarımızın desteği açısından önemli. Gazişehir Gaziantep maçıyla Trabzonspor maçının arasında fark yok bence. Her takım önemli." şeklinde konuştu.

Ballı yeni sezonla ilgili olarak da "Cemil Usta sezonu hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer. Futbolcularımız için sakatlıksız kazasız belasız sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu fair play içinde bir lig olur. Hakem arkadaşlarımıza da başarılar." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:07
  1. Fenerbahçe
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