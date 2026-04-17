  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...' İl genelinde canhıraş çalışma: Çerçioğlu'ndan hizmet seferberliği! Devlet korsan gösteriye müsaade etmiyor! PKK sempatizanı şimdi yandı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı Tehlikenin adı Dijital Deccal! Yavrularımızın Kurban olmasına dur deme vaktidir Koskoca ABD’yi dengesiz korsanlar yönetiyor: Hegseth, "İki tanker ele geçirildi onların petrolünü satacağız!" Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş
Spor

Taraftarı havaya uçuracak gelişme! Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen'in zorlu maçta sahada olup olmayacağı açıklandı. Osimhen, başkent ekibi karşısında kolundaki özel koruyucu aparat ile oynayacağı belirtildi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

OSIMHEN FORMA GİYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

 

 

OYNAMADIĞI İKİ MAÇTA DA PUAN KAYBI

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.SEZON PERFORMANSIGalatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit PFDK'ye sevk edildi
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit PFDK'ye sevk edildi

Spor

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'da köstebek bulundu! Şok isim
Galatasaray'da köstebek bulundu! Şok isim

Spor

Galatasaray'da köstebek bulundu! Şok isim

Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. kez karşı karşıya
Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. kez karşı karşıya

Spor

Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. kez karşı karşıya

Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı

Spor

Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23