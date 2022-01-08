Taraftardan Fatih Terim'e büyük şok

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Giresunspor'a 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç içinde futbolculara, yönetime ve teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi.

Sarı Kırmızılı taraftarlar, maç içerisinde Halil Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Oyundan çıkan golcü oyuncuyu yuhalayarak tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı yönetime yönelik olarak, "Yönetim uyuma takımına sahip çık” tezahüratlara yaptı.

Fatih Terim de nasibini aldı!

Tezahüratlardan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de nasibini aldı. Taraftarlar tecrübeli teknik adama yönelik olarak, "Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor" tezüratları yaptı. Futbolculara tepki gösteren taraftarlar, "Aşkımız renklere, sizlere değil. O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı.

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe de maçta ıslıklandı. Taraftarların tepkisi maçın sonlarında iyice arttı ve "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye bağırıldı.