4 kişi hastanelik oldu! Bu kez pizza yiyen bir kişi vefat etti
Şırnak Cizre'de bir kafede pizza yiyen dört kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de peş peşe yaşanan zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yiyen dört kişi, kısa süre sonra fenalaşınca çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.
4 kişi hastaneye kaldırıldı
Cizre'de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
