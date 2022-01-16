Taraftar isyan etti! Fatih Terim, yeniden gündem oldu
Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim yeniden gündem oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.
Çekişmeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, 4-2 mağlup oldu. Galatasaray'da alınan mağlubiyetin ardından, yönetim yeniden topun ağzına geldi.
Fatih Terim gündem oldu
Taraftarlar sosyal medyada yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim Twitter'da gündem oldu.
Domenec Torrent ise aldığı mağlubiyette yaptığı taktik hata nedeniyle taraftarların tepkisini topladı.