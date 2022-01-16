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Spor Taraftar isyan etti! Fatih Terim, yeniden gündem oldu
Spor

Taraftar isyan etti! Fatih Terim, yeniden gündem oldu

Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 23:56:00 -
Taraftar isyan etti! Fatih Terim, yeniden gündem oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.

Çekişmeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, 4-2 mağlup oldu. Galatasaray'da alınan mağlubiyetin ardından, yönetim yeniden topun ağzına geldi.

Fatih Terim gündem oldu

Taraftarlar sosyal medyada yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim Twitter'da gündem oldu.

Domenec Torrent ise aldığı mağlubiyette yaptığı taktik hata nedeniyle taraftarların tepkisini topladı.

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