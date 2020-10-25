Taraftar, Abdurrahim Albayrak'a böyle seslendi
BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçın ardından bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra sarı kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.
“Vicdanınız rahat mı?"
Abdurrahim Albayrak'ın açıklama yaptığı esnada BB Erzurumspor taraftarı bir kişi, Albayrak'a "Vicdanınız rahat mı!" diyerek Erzurumspor lehine penaltıların verilmediğini ileri sürdü.
Basın mensupları taraftarı sakinleştirdi
Albayrak, taraftarın tepkisine sessiz kalırken basın mensupları araya girerek tepki gösteren taraftarı sakinleştirdi.