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Spor Taraftar, Abdurrahim Albayrak'a böyle seslendi
Spor

Taraftar, Abdurrahim Albayrak'a böyle seslendi

BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçın ardından bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:15:00 -
Taraftar, Abdurrahim Albayrak'a böyle seslendi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra sarı kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

“Vicdanınız rahat mı?"

Abdurrahim Albayrak'ın açıklama yaptığı esnada BB Erzurumspor taraftarı bir kişi, Albayrak'a "Vicdanınız rahat mı!" diyerek Erzurumspor lehine penaltıların verilmediğini ileri sürdü.

Basın mensupları taraftarı sakinleştirdi

Albayrak, taraftarın tepkisine sessiz kalırken basın mensupları araya girerek tepki gösteren taraftarı sakinleştirdi.

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