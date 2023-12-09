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Dünya Taraflı Batı medyasından çok konuşulacak, dehşete düşüren iddia: İsrail'in saldırılarının arkasında onlar diyerek ilan etti
Dünya

Taraflı Batı medyasından çok konuşulacak, dehşete düşüren iddia: İsrail'in saldırılarının arkasında onlar diyerek ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-12-09 21:50:00 - 2023-12-09 21:51:49
Taraflı Batı medyasından çok konuşulacak, dehşete düşüren iddia: İsrail'in saldırılarının arkasında onlar diyerek ilan etti

İngiliz haber sitesi Declassified UK, skandal bir iddia deşifre etti! ABD ve İngiltere'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hava üslerini kullanarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına ortak olduğunu iddia etti.

İngiliz haber sitesi Declassified UK, İsrail'e verdikleri destekle gündeme gelen ABD ve İngiltere'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hava üslerini kullanarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ortak olduğunu iddia etti. İngiliz haber sitesinin haberine göre Rum kesimine bilgi de verilmedi.

İngiliz haber sitesi Declassified UK, İsrail'e verdikleri destekle gündeme gelen ABD ve İngiltere'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hava üslerini kullanarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ortak olduğunu iddia etti. İngiliz haber sitesinin haberine göre Rum kesimine bilgi de verilmedi.

İngiltere ve ABD İsrail'in Gazze'deki katliamına ortak oluyor, her türlü desteği sağlıyor.

İki ülkenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz hava üssünden havalanan askeri uçaklarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek olmak için kalkış yaptığı iddia edildi. Üstelik Rum kesimine bu durum hakkında bilgi dahi verilmediği belirtildi.

Buna göre İngiltere hava kuvvetleri uçakları İsrail'in Gazze'ye son saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Güney Kıbrıs'tan 32 uçuş gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'e Gazze'deki katliamları için askeri ve istihbarat desteği sağladı.

ABD'nin ise kaç uçuş gerçekleştirdiğinin bilinmediği belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen İngiliz milletvekili Kenny MacAskill'in daha önce konuya ilişkin İngiliz Parlamentosu'ndaki soru önergesi hükümet tarafından engellendi.

"LONDRA'DAN İSRAİL'E UÇUŞ" AÇIKLAMASI

İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki askeri üsten Tel Aviv'e 17 askeri uçuş gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Uçakların askeri yardım amaçlı değil İngiltere'nin diplomatik girişimleri ve tahliyeler için gönderildiği iddia edilmişti.

 

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Yorumlar

Hüseyin

haçlı seferleri devam ediyor tek farkı kiralık katil köpekleri üzerinden sonra demokrasi özgürlük insan doğa hayvan hakları hukukun üstünlüğü yersen
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