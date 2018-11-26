0553 313 94 23

Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

Yazılı bir açıklama yapam MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, GABORAS'ın altyapısına tam otomasyonla çalışan dijital sistemlerin entegre edildiğini belirterek, "Gayrimenkul Borsası için milyonlarca kaydı ve tapu hareketliliğini takip, izleme, ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlayan dijital altyapının yüzde 65'i tamamlanmış durumda." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman KaanGayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (GABORAS'a) desteğinin tam olduğu MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, 17. MÜSİAD EXPO kapsamında GABORAS'ın tanıtımının gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bir panel düzenlendiğini bildirdi.

Programın kapanış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GABORAS ile ilgili olumlu sözlerini anımsatan Kaan, borsanın, Erdoğan'ın konuşmasında ön plana çıktığını kaydetti.

Kaan, Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ta, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı.

GABORAS'ın altyapısına tam otomasyonla çalışan dijital sistemlerin entegre edildiğini belirten Kaan, "Büyük veriyi (big data) işleme sayesinde şeffaf, hızlı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir gayrimenkul işlemleri, Türkiye merkezli 85 ülkede anlık olarak gerçekleştirilebilecek. Gayrimenkul Borsası için milyonlarca kaydı ve tapu hareketliliğini takip, izleme, ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlayan dijital altyapının yüzde 65'i tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz destek bizi mutlu etti'

Abdurrahman Kaan,GABORAS'ın; MÜSİAD, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Teknopark ortaklığında 20'yi aşkın sektör ihtisas grubunun çatı kuruluşu olarak kurulduğunu bildirdi.

"Milli ve yerli yazılımla üretilen dijital platformda test doğrulama süreçleri tamamlandı ve borsalaşma yolunda önemli yol katedildi" ifadesini kullanan Kaan, Ankara'da GABORAS ile ilgili yaptıkları görüşmelerde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, ilgili kamu kuruluşlarıyla temasların üst düzeyde sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaan, GABORAS'ın değerleme, müşavirlik, danışmanlık ve aracılık gibi iş kollarına alternatif bir yapılanma olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GABORAS, tüm bu alt sektörlerin işlerini kolaylaştırıcı, teknoloji sağlayıcı ve bütünleştirici bir çatı platform olarak yapılandırılmaktadır. GABORAS'ın borsalaşma endeksleri hazır. Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın, İSEDAK üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinin tam olduğu, MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür. Memleket aşkıyla çıktığımız bu yolda gördüğümüz bu destek bizi çok memnun etmiştir."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
  1. Ankara
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  4. Açıklama
  5. Gayrimenkul borsası
  6. tapusu olana müjde
  7. Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ
  8. GABORAS
  9. GABORAS A.Ş.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    1. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    2. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    3. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    4. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    5. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    6. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    7. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    8. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    9. AB'den Rusya'ya kınama
    10. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    11. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    12. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    13. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    14. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    15. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    16. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    17. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    18. Kuru öksürüğe çareler
    19. Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia..
    20. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti