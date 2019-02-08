0553 313 94 23

Tanzim satışla ucuzluk gelecek

Üreticiden, sofraya gelene kadar maliyetini 8-10 kat artıran ve vatandaşı sıkıntıya sokan sebze-meyve fiyatları ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, fırsatçılara karşı tanzim ve mobil satış noktaları kurularak, vatandaşa çok daha ucuz fiyata sebze-meyve satılacağını açıkladı.

08 Şubat 2019 Cuma 10:27
Tanzim satışla ucuzluk gelecek

Hükümet, çarşı pazarda ve marketlerde artan gıda fiyatlarını dengelemek için tanzim satış yerleri kurmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni Hal Yasası’yla da tarladan sofraya kadar ki tüm süreçlerin altyapısını güçlendirecek bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağı müjdesini verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2’nci Delegeler Çalıştayı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarının artışını durduracak yeni adımlar atacaklarını dile getiren Albayrak, “Belediyeler, haftaya sebze ve meyve satışına başlayacak. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili gereken ne ise yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vatandaşımız kısa sürede görecek. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Ankara ve İstanbul’da başlayacak tanzim satış uygulamasıyla belediyeler tarafından üretici hallerinden alınan meyve ve sebzelerin düşük kârla satılması, böylece komisyoncuların aradan çıkarılması amaçlanıyor.

Hal yasası yakınd devreye girecek

Albayrak, yeni Hal Yasası’yla da tarladan sofraya kadar tüm süreçlerin alt yapısını güçlendirecek profesyonel bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağına işaret etti. Seracılıkla ilgili bir paket hazırladıklarının altını çizen Albayrak, şunları söyledi: “Burada dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili detaylar netleşecek. Bazıları bürokratik detayları soruyor. Onları da çözeceğiz. Jeotermal açısından organize bölgeler oluşturacağız. Alt yapıyı tamamlayacağız. Böylelikle jeotermal kaynaklarımızı bu noktada daha etkin kullanmış olacağız. Gerek yatırım gerek işletme kredilerinde daha üst noktaya gideceğiz. Bugün Antalya’da modern seracılıkla ilgili paket açıklanacak. Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız. Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımlar atacağız.”

Sırada üst lig var

Ekonominin Ağustos ile Eylül aylarında spekülatif saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Albayrak, “Çok şükür, bu süreç atlatıldı. Sıra kırılganlıkları ortadan kaldırmaya, yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye, Türkiye’yi el birliğiyle bir üst lige çıkarmaya geldi” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi de değerlendiren Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 16 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayarak, “Türkiye, ekonomimizin alt yapısı üretim, kapasitesi ve sosyal sektörleriyle birlikte çok önemli büyük bir başarıya hikayesinin altına imza attı. Rakamlar ortada, 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolara ulaşmış bir ihracat hacmi bu başarı hikâyesini net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Albayrak'tan satırbaşları

-Yarın, bugünden daha iyi olacak. Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte
reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığına şahitlik edeceğiz.
-Enflasyonla mücadelede arzu edilen düşüş süreci gıda tarafı dışında
net bir şekilde ortaya koyuldu.
-Emin adımlarla ilerliyoruz, 2018 için yüzde 20,3 ile hedeflerimizin altına
getirdiğimiz bu enflasyonun ardından 2019’a da umutlu bir giriş yaptık. Çekirdek
enflasyonun yüzde 19,53’ten yüzde 19,02’ye gerilediğini çok net gördük.
-Gıda tarafının hiçbir pozitif veya negatif etkisi olmasaydı, Aralık ayıyla aynı
gerçekleşseydi Ocak enflasyonu eksi 1,43, yıllık enflasyon ise yüzde 18,85 olacaktı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:27
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'den döviz depo ihalesi
    1. TCMB'den döviz depo ihalesi
    2. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı
    3. "Yaya öncelikli trafik" kamu spotları..
    4. İmar barışını iptal etsek, Kartal’daki..
    5. TİKA’dan Moldova Sayıştayına eğitim..
    6. Tanzim satışla ucuzluk gelecek
    7. Haiti karıştı: 1 kişi daha öldü
    8. Karaman'da kar yağışı
    9. NBA All-Star'da takımlar seçildi
    10. Haiti'deki yolsuzluk karşıtı protestolar
    11. Büyükşehir seçim anketi Son yerel..
    12. Beşiktaş'ın rakibi Bursaspor
    13. Barış Manço vefatının 20. yılında tüm..
    14. Emiliano Sala’nın cesedi bulundu mu..
    15. Acı haber! Küçük Furkan hayatını..
    16. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Gram altın 222 lira seviyelerinde
    19. Sebze meyve halk pazarları ne zaman ve..
    20. 5816 Türkiye’nin elini zayıflatıyor
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti