Tanzim satışla ucuzluk gelecek

Hükümet, çarşı pazarda ve marketlerde artan gıda fiyatlarını dengelemek için tanzim satış yerleri kurmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni Hal Yasası’yla da tarladan sofraya kadar ki tüm süreçlerin altyapısını güçlendirecek bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağı müjdesini verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2’nci Delegeler Çalıştayı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarının artışını durduracak yeni adımlar atacaklarını dile getiren Albayrak, “Belediyeler, haftaya sebze ve meyve satışına başlayacak. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili gereken ne ise yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vatandaşımız kısa sürede görecek. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Ankara ve İstanbul’da başlayacak tanzim satış uygulamasıyla belediyeler tarafından üretici hallerinden alınan meyve ve sebzelerin düşük kârla satılması, böylece komisyoncuların aradan çıkarılması amaçlanıyor.

Hal yasası yakınd devreye girecek

Albayrak, yeni Hal Yasası’yla da tarladan sofraya kadar tüm süreçlerin alt yapısını güçlendirecek profesyonel bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağına işaret etti. Seracılıkla ilgili bir paket hazırladıklarının altını çizen Albayrak, şunları söyledi: “Burada dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili detaylar netleşecek. Bazıları bürokratik detayları soruyor. Onları da çözeceğiz. Jeotermal açısından organize bölgeler oluşturacağız. Alt yapıyı tamamlayacağız. Böylelikle jeotermal kaynaklarımızı bu noktada daha etkin kullanmış olacağız. Gerek yatırım gerek işletme kredilerinde daha üst noktaya gideceğiz. Bugün Antalya’da modern seracılıkla ilgili paket açıklanacak. Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız. Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımlar atacağız.”

Sırada üst lig var

Ekonominin Ağustos ile Eylül aylarında spekülatif saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Albayrak, “Çok şükür, bu süreç atlatıldı. Sıra kırılganlıkları ortadan kaldırmaya, yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye, Türkiye’yi el birliğiyle bir üst lige çıkarmaya geldi” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi de değerlendiren Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 16 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayarak, “Türkiye, ekonomimizin alt yapısı üretim, kapasitesi ve sosyal sektörleriyle birlikte çok önemli büyük bir başarıya hikayesinin altına imza attı. Rakamlar ortada, 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolara ulaşmış bir ihracat hacmi bu başarı hikâyesini net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Albayrak'tan satırbaşları

-Yarın, bugünden daha iyi olacak. Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte

reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığına şahitlik edeceğiz.

-Enflasyonla mücadelede arzu edilen düşüş süreci gıda tarafı dışında

net bir şekilde ortaya koyuldu.

-Emin adımlarla ilerliyoruz, 2018 için yüzde 20,3 ile hedeflerimizin altına

getirdiğimiz bu enflasyonun ardından 2019’a da umutlu bir giriş yaptık. Çekirdek

enflasyonun yüzde 19,53’ten yüzde 19,02’ye gerilediğini çok net gördük.

-Gıda tarafının hiçbir pozitif veya negatif etkisi olmasaydı, Aralık ayıyla aynı

gerçekleşseydi Ocak enflasyonu eksi 1,43, yıllık enflasyon ise yüzde 18,85 olacaktı.