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Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı! Hem vatandaş hem üretici memnun

Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:19
Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı! Hem vatandaş hem üretici memnun

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) verilerine göre, 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor.

En çok ürün İstanbul’a

Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi. En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu. Ayrıca yaklaşık 506 ton biber, 3 bin 973 ton domates, 460 ton ıspanak, 183 ton kabak, 142 ton patlıcan, bin 49 ton salatalık, 861 ton soğan ve 796 ton elma tedarik edilerek, uygun fiyatla tüketiciye sunuldu.

En çok ürün tedariki İstanbul Büyükşehir Belediyesine sağlandı. İstanbul halkına 3 bin 272 ton patates ve 2 bin 457 ton domates başta olmak üzere, toplam 7 bin 805 ton ürün tedarik edildi.

En fazla rağbet patatese

Ankara Büyükşehir Belediyesine de tanzim satış için bin 398 ton patates, 940 ton domates başta olmak üzere, toplamda 3 bin 423 ton ürün sağlandı. Tanzim satış kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesine yaklaşık bin 243 ton, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 412 ton, Samsun Büyükşehir Belediyesine 333 ton, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 509 ton, Trabzon Büyükşehir Belediyesine de 143 ton meyve ve sebze tedariki gerçekleştirildi.

Gıda, yaş meyve ve sebzede spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine düzenlenmesi amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, 8 Şubat’tan itibaren hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Kütahya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. Mersin
  9. Gaziantep
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi)
  13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  14. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  15. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  16. tanzim satış noktası

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