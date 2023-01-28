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Siyaset Tantana yapma, Okkan'ın hesabını ver Tantan!
Siyaset

Tantana yapma, Okkan'ın hesabını ver Tantan!

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan şehit edildiğinde İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan, cinayet sonrası bir kişiyi bile bulup tutuklatamamış iken, şimdi Sinan Ateş üzerinden edebiyat yapmaya çalışıyor, üstelik Sinan Ateş cinayeti sebebi ile 18 kişi tutuklu...

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:25:00 - 2023-01-28 14:35:00
Tantana yapma, Okkan'ın hesabını ver Tantan!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr Sinan Ateş 30 Aralık Cuma günü Ankara'da silahla vurularak öldürüldü. Ateş cinayetine ilişkin 18 kişi tutuklandı. Konuya ilişkin Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Cumhuriyet'e konuştu. Kendi dönemindeki rezilliklerini gizlemeye çalışan Tantan, Sinan Ateş üzerinden hükümeti zan altında bırakmaya kalkıştı!..

Tantan, "Türkiye'de kimse bu tür olayları örtemez" dedi.

Sadettin Tantan, kendi döneminde işlenen cinayetleri çözemezken, Sinan Ateş cinayetinde 18 kişiyi tutuklayan hükümete laf söylemeye kalktı!.. Zira Tantan döneminde, 2001 senesinde, Diyarbakırlıların "Gaffar Baba" olarak seslendiği dönemin emniyet müdürü Gaffar Okkan şehit edilmişti.

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