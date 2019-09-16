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Tansiyona dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanı Prof.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Tansiyona dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, tansiyon hastalığının erişkin nüfusun yüzde 25’ini etkileyen hipertansiyon kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir sebebi olduğunu söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, tansiyon hastalığının erişkin nüfusun yüzde 25’ini etkileyen hipertansiyon kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir sebebi olduğunu ifade etti. Hastalığın uygun önlem ve tedavisinin bu ölümleri etkili bir şekilde azalttığını belirten Atmaca, “Etkili tedavi koşullarından biri de hipertansiyonun nedenini saptayıp nedene yönelik tedavi planlamasıdır. Hipertansiyonun yüzde 90 nedeni bilinmez, ancak yüzde 10 nedeni sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan böbreküstü bezi hipertansiyonuna bağlı gelişir. Böbreküstü bezi başlıca 3 çeşit hormon salgılamaktadır. Bu hormonlardan birinin aşırı salgılanmasının söz konusu olduğu hastalıklarda böbreküstü bezi hipertansiyonu gelişir. Böyle hastalarda uygun ilaç tedavisi ile kan basıncı daha az ilaçla ve daha kolay kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca, uygun hastalarda aşırı çalışan böbreküstü bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla hastaların çoğunda hipertansiyon düzelir ve ilaç tedavisine gerek kalmaz” dedi.



"Belirtileri görmezden gelmeyin"


Tansiyonu olan hastalarda kimlerin böbreküstü bezi hipertansiyonu açısından taranması gerektiği sorusunun önem kazandığını kaydeden Atmaca, “Ataklar halinde tansiyonda ani yükselme ve düşmesi olanlar, üç adet veya daha fazla ilaca rağmen tansiyonu kontrol altında olmayanlar, aile bireylerinde yaygın tansiyon veya ani ölüm hikayesi olanlar, böbreküstü bezinde kitlesi olanlar, kan potasyum düzeyi düşük olanlar, anestezi, entübasyon, cerrahi, gebelik, anjiografi sırasında hipertansif atak ve açıklanamayan şok hikayesi olanlar, hipertansiyonun genç yaşlarda (20 yaş öncesi) başlaması, hipertansiyonun ileri yaşlarda (50 yaş üstü) başlaması, deride çürükler, mor çatlaklar ve kas güçsüzlüğü olanlar bu özelliklerden en az birini taşıyorsa böbreküstü bezi tansiyonu açısından endokrinoloji ve metabolizma hastaliklari uzmanına başvurması gereklidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
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