Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının uluslararası hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu belirtti. İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran'ın en büyük petrokimya firması İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile müzakere iddialarının anlamsızlığının ortaya çıkması için sadece bir haftanın yettiğini" ifade eden Musevi, dünyanın ABD'nin yaptırım kartıyla uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmesine tepki göstermesini istedi.

İran’a düşmanlık ve terörizm

ABD'nin yeni yaptırımlarını kınayan Musevi, bu adımın "ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devamı ve ekonomik terörizmin bir örneği olarak atıldığını" savundu.

ABD'nin baskıları maksimum seviyede uygulama siyasetinin başarısız olduğunu ve bunun önceki başkanlar tarafından da defalarca denenmiş bir yöntem olduğunu ileri süren Musevi, "Bu yöntem yanlıştır ve ABD hükümeti, bu siyaset doğrultusunda belirlenmiş hiçbir hedefe ulaşamayacaktır. ABD'nin bu adımları uluslararası ilişkiler ve hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırıdır. Ayrıca ABD'nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası taahhütlerine de aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD makamlarının müzakere ile ilgili açıklamalarının kamuoyunun dikkatini çekmeye ve kandırmaya yönelik olduğunu ve gerçekçi olmadığını ifade eden Musevi, şunları kaydetti: "Tüm ülkeler uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu adıma tepki göstermekle yükümlüdür. Uluslararası kamuoyunun çok yönlü kazanımlarının ABD yönetimi tarafından tek taraflı ve güç kullanarak ortadan kaldırılmasına izin verilmemelidir."

‘Savaşla karşı karşıyayız’

İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Bugün ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Yaptırımlar da bu savaşta diğer tarafın kullandığı araçlardan biri. Bu dönemde sükunet içinde öngörülen tedbirler doğrultusunda adım atılmalı ve karşı tarafın kazancına olacak adımlar atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.