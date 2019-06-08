0553 313 94 23

Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarını değerlendirirken,İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Bugün ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız" dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının uluslararası hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu belirtti. İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran'ın en büyük petrokimya firması İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile müzakere iddialarının anlamsızlığının ortaya çıkması için sadece bir haftanın yettiğini" ifade eden Musevi, dünyanın ABD'nin yaptırım kartıyla uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmesine tepki göstermesini istedi.

İran’a düşmanlık ve terörizm

ABD'nin yeni yaptırımlarını kınayan Musevi, bu adımın "ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devamı ve ekonomik terörizmin bir örneği olarak atıldığını" savundu.

ABD'nin baskıları maksimum seviyede uygulama siyasetinin başarısız olduğunu ve bunun önceki başkanlar tarafından da defalarca denenmiş bir yöntem olduğunu ileri süren Musevi, "Bu yöntem yanlıştır ve ABD hükümeti, bu siyaset doğrultusunda belirlenmiş hiçbir hedefe ulaşamayacaktır. ABD'nin bu adımları uluslararası ilişkiler ve hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırıdır. Ayrıca ABD'nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası taahhütlerine de aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD makamlarının müzakere ile ilgili açıklamalarının kamuoyunun dikkatini çekmeye ve kandırmaya yönelik olduğunu ve gerçekçi olmadığını ifade eden Musevi, şunları kaydetti: "Tüm ülkeler uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu adıma tepki göstermekle yükümlüdür. Uluslararası kamuoyunun çok yönlü kazanımlarının ABD yönetimi tarafından tek taraflı ve güç kullanarak ortadan kaldırılmasına izin verilmemelidir."

‘Savaşla karşı karşıyayız’

İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Bugün ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Yaptırımlar da bu savaşta diğer tarafın kullandığı araçlardan biri. Bu dönemde sükunet içinde öngörülen tedbirler doğrultusunda adım atılmalı ve karşı tarafın kazancına olacak adımlar atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
  1. Ordu
  2. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi
  3. ABD
  4. İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii
  5. uluslararası hukuk
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC)
  8. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)
  9. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sagopa Kajmer'den Ceza'ya başsağlığı!
    1. Sagopa Kajmer'den Ceza'ya başsağlığı!
    2. CHP Denizli Milletvekili Kazım..
    3. Yol verme kavgasında kan aktı
    4. Cami cemaati halıların yenilenmesini..
    5. Burhaniye’de metruk ev yangını korkuttu
    6. "Müslümanları bizden uzak tutmalıyız..
    7. Otomobilin çarptığı küçük çocuk..
    8. Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten..
    9. Safranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu..
    10. Burhaniye’de akaryakıt istasyonundaki..
    11. Dünya devinden Ozan Kabak'a kanca!
    12. Tekirdağ’da hafif ticari araç..
    13. 20 yıl sonra aynı acı
    14. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan..
    15. Toroslar Belediyesi ekipleri bayramda..
    16. Kuşadası’na tatilin ilk 7 gününde 310..
    17. Jandarma düğün magandalarına göz..
    18. Antalya’da sahillerde hafta sonu..
    19. Narkotik polisinden bayram mesaisi
    20. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    21. Meteorolojiden 10 il için kritik..
    22. Rüzgar tüneli sadece 7 ülkede vardı!..
    23. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    24. Hak-İş'ten Emek ve Adalet Yürüyüşü
    25. Bin 800 rakımda harika manzaralar
    26. Melih Gökçek Twitter'ı salladı!..
    27. Kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı,..
    28. Almanya’da çevreciler Başbakanlık..
    29. Naim Babüroğlu: “Türkiye S-400..
    30. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi