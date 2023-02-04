Tansiyon ölçebilen akıllı saat üretildi

Huaewi Watch D ile kısa sürede tansiyonunuzu bilekten ölçebiliyorsunuz. Bu süreç, elektronik tansiyon cihazlarından pek de farklı değil aslında. Ölçüm esnasında, kayışın iç kısmındaki hava yastığı şişiyor ve bileğinizde baskıyı hissediyorsunuz. Sonrasında da size sonuçlar sunuluyor. Bu sonuçlar iyi mi, yoksa kötü mü, bu konuda da bilgilendiriliyorsunuz.

1.64 inç Amoled ekrana sahip

Watch D, 1.64 inç Amoled ekranla geliyor. 456 x 280 çözünürlük sunan bu ekran, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında yeterli bir parlaklık düzeyine sahip. Dokunuşlara verilen cevaplar da genellikle yeterli. Arayüz, güncel amiral gemisi pek çok modele kıyasla pek akıcı görünmese de kullanımının kolay olduğunu ve birkaç dakikalık deneyimler neticesinde yeni kullanıcıların alışabileceğini söyleyebiliriz.

Peki ekran demişken, ekranın sağ yan tarafında iki tane de fiziksel tuş var. Bunlar ne işe yarıyor, biraz da bunlardan bahsedelim…Üstteki tuş ile, uygulama ve çeşitli özelliklerin bulunduğu listeye erişebiliyoruz. Alttaki tuş ise, kısayol tuşu olarak görev alıyor. Tek dokunuşla tansiyon ölçme özelliğine erişebilirsiniz. Tabii isterseniz ayarlara giderek bu tuşu farklı bir özelliğe de atayabilirsiniz.

70’den fazla egzersiz modu

Koşu, yürüyüş, kürek, bisiklet, yüzme ve daha pek çok popüler egzersiz modu sunuluyor. Bu, spor tutkunları için tabii ki güzel bir detay. Koşmak, yürümek gibi temel modları otomatik algılama özelliği de sunuluyor, ki bu zaten çoğu saatte de olan bir detay. Es geçilmemesi önemliydi.

Peki mesaj bildirimleri geliyor mu, hızlı yanıtlar var mı, gelen aramaları cevaplayabiliyor muyuz, bu gibi soruları da yanıtlayalım…

Pek çok uygulamadan mesaj bildirimleri saatinize geliyor. Tabii bu süreçte telefonunuzla Bluetooth üzerinden bağlantı kurulması şart. Eğer sizi biri ararsa, detayları saat ekranından görebiliyorsunuz. İster hazır metin mesajlarından birini seçerek gönderebilirsiniz, isterseniz de saat ekranı üzerinden aramayı reddedebilirsiniz. Evet, saat üzerinden konuşma gerçekleştiremiyorsunuz.

Tek şarj ile 7 gün kullanım

Huawei Watch D’de 450mAh pil kullanılıyor. Bu pil, beraberinde gelen şarj yatağıyla kolaylıkla şarj edilebiliyor. Ürün, tek şarj ile tipik kullanımda 7 günü görmenize yardımcı oluyor. Tabii spor modları ve sağlık özellikleriyle yoğun ilgilenirseniz, ister istemez kullanım ömründe azalmalar gözlenecektir.