0553 313 94 23

Tansiyon hastalarında diş bakımına dikkat

Dt.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:02
Tansiyon hastalarında diş bakımına dikkat

Dt. Zafer Kazak, tansiyon hastalarında diş problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dt. Zafer Kazak, "Kontrol altında olan ve tansiyonları regüle olan hastalarda adrenalinsiz lokal anestezik maddeler kullanılarak diş çekimi ve diğer tedaviler yapılmaktadır. Eğer hasta antikoagülan ilaç kullanmıyorsa pıhtılaşma zamanı normaldir. Ancak yine de diş çekimi veya cerrahi müdahaleleri takiben uzun süren kanamalar görülebilmektedir. Genel anestezi uygulayabilmek için ise yine tansiyon kontrol altında ve regüle olmalıdır. Anestezi öncesinde, anestezi altında ve anestezi sonrasında tansiyon sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Orta şiddetteki bir hipertansiyonda genel aneztesi çok fazla komplikasyona neden olmaz. Anestezik maddeler tansiyon ilaçlarının etkilerini arttırabilir, böyle durumlarda hastanın tansiyonu normale gelinceye kadar sırt üstü uzanmalıdır. Antihipertansif ilaçların en önemli etkilerinden biri de postural hipotansitondur,yani yatar pozisyondan aniden kalkılması tansiyonun ani düşmesine ve bilinç kaybına neden olabilmektedir" dedi.


Diş tedavisi korkusunun kan basıncını artırabildiğini ifade eden Dt. Kazak, "Bu bakımdan hastaların tedavisi öncesi hazırlanması gerekir. Bu amaçla güven telkin edilmelidir. Ağrılı müdahalelerden kaçınılmalıdır. Çok gerekli olduğu durumlarda sedatiflerden (sakinleştirici ilaçlar) faydalanılabilir. Hastaların randevuları sabah saatlerinde verilmeli ve çok uzun tutulmamalıdır. Özetle diş hekimleri hipertansiyon hastalarına gereken tüm önlemleri alarak hassasiyetle yaklaşmalı, hastalar ise diş tedavilerini geciktirmeden yaptırarak daha büyük sorunlardan kendilerini uzak tutmalıdır" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO’dan İstanbul Yaklaşımı’na yeni yorum: Finansal Restorasyon Planı
    1. İTO’dan İstanbul Yaklaşımı’na yeni..
    2. Asya borsaları
    3. İstemezükçüler yine algı peşinde!
    4. Özel İnsanlar için vadi yürüyüşü..
    5. Metil alkol "ölüm saçıyor"
    6. Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta..
    7. Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele..
    8. Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık..
    9. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği..
    10. "30 ile 50 hektar arasında bölgelerde..
    11. Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel..
    12. Sanayi üretimi Mayıs’ta azaldı
    13. Mesane kanseri olanların yüzde 95’i..
    14. Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık..
    15. Burhan: "Bosna’daki katliama BM göz..
    16. Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu..
    17. Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat
    18. Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel..
    19. Fenerbahçe Beko, Westermann’ı açıkladı
    20. "Kimlik kartı" Arakanlıların..
    21. Definecilerin talan ettiği Gavur..
    22. Kadın Meclisinin Yeni Başkanı Demirözer
    23. ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!
    24. Kartal'da parke yüklü kamyonet yandı
    25. Tansiyon hastalarında diş bakımına..
    26. Kudüs Müftüsü fetvayı verdi:..
    27. Diş etindeki çekilmelere dikkat
    28. Adliyedeki rüşvet operasyonunda 1’i..
    29. Oltu’ya 5 bin kitaplık kütüphane
    30. Borsa güne yatay başladı
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!