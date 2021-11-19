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Dünya “Tanrı’nın tayin edilmiş oğluyum” dedi, onlarca kıza tecavüz etti
Dünya

“Tanrı’nın tayin edilmiş oğluyum” dedi, onlarca kıza tecavüz etti

Batı’daki kilise tacizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, kendisini “Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu” diye tanımlayan ABD'deki Filipinler merkezli İsa Mesih Krallığı Kilisesi Lideri Apollo Carreon Quiboloy’un reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:17:00 -
“Tanrı’nın tayin edilmiş oğluyum” dedi, onlarca kıza tecavüz etti

Batı’daki kilise tacizlerinin ardı arkası kesilmiyor… Son olarak ABD Federal Savcılığı, Filipinler merkezli İsa Mesih Krallığı Kilisesi Lideri Apollo Carreon Quiboloy’u, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçladı. Federal savcıların yaptığı açıklamada, ABD’nin Los Angeles eyaletindeki Van Nuys bölgesinde faaliyet gösteren Filipinler merkezli kilisenin liderinin, “lanetleme” tehdidiyle zorladığı kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlandığı duyuruldu.
Açıklamada, Kilise lideri Apollo Carreon Quiboloy ve 2 üst düzey kilise yöneticisi hakkında komplo, çocuk seks ticareti, zorla seks ticareti, dolandırıcılık, sahte evlilik, kara para aklama, nakit para kaçakçılığı, vizede sahtecilik gibi suçlamalarla iddianame hazırlandığı bildirildi.
İddianame dosyasında, kilise lideri ve diğer üst düzey yetkililerin, 12 ila 25 yaş arasındaki kızlara, yemek yaptırmak, evlerini temizletmek, masaj yaptırmak ve birlikte dünyayı gezmek gibi görevler verdiği ifade edilirken, reşit olmayan kızların “gece nöbeti” adı altında Quiboloy ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.
Öte yandan kilise lideri ve yöneticiler, kilise üyelerini, Los Angeles’ın Glendale bölgesindeki kilisenin hayır kurumuna yardım toplamak için, sahte öğrenci vizeleri ve sahte evliliklerle ABD’ye yasa dışı giriş yaptırmakla suçlanıyor.
Quiboloy’un Filipinler’de olduğu tahmin edilirken avukatı Israelito Torreon, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı.
1985 yılında kurulan ve 71 yaşındaki Quiboloy’un başkanlık ettiği İsa Mesih Krallığı Kilisesinin, yaklaşık 200 ülkede 6 milyon üyesi olduğu iddia ediliyor.
Kilise, Quiboloy’un yakın arkadaşı Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin 2016 yılındaki adaylığını desteklemişti.
Quiboloy kendisini, “Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu” olarak tanımlarken, 2019 yılında büyük bir depremin Filipinler’in güneyini vurmasını engellediğini iddia etmişti.

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