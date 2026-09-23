Tanrıkulu geleceğin sanayisini geri dönüşümle inşa ediyor

1989 yılında temelleri atılan Tanrıkulu Şirketler Grubu, geride bıraktığı yaklaşık 37 yılda geri dönüşüm ve sanayi alanındaki dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak büyümesini sürdürüyor. Atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasından ileri teknoloji yatırımlarına, sürdürülebilir üretimden döngüsel ekonomi vizyonuna uzanan entegre yapısıyla grup, geleceğin sanayisine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Tanrıkulu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Tanrıkulu ile grubun kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunu, yönetim anlayışını, üretim altyapısını ve sürdürülebilirlik yaklaşımını konuştuk. Tanrıkulu, önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlarını ve karbon nötr hedeflerini de paylaştı.

Tanrıkulu Şirketler Grubu’nun temelinin atıldığı ilk günden bugüne katettiği mesafeyi ve geçirdiği dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“1989 yılında attığımız ilk adımla, aslında Türkiye’nin sanayi ve geri dönüşüm yolculuğuna da tanıklık etmeye başladık. Yaklaşık 37 yılı geride bıraktığımız bu süreçte, hem ülkemiz hem de tüketim alışkanlıklarımız büyük bir değişim geçirdi. Bizim sektöre ilk adım attığımız dönemlerde ambalaj kullanımı oldukça sınırlıydı; üretim ve tüketim zincirinde daha çok depozitolu sistemler hakim kılınmıştı.

Zaman içerisinde PET şişelerin ve tek kullanımlık ambalajların hayatımıza girmesiyle birlikte, ambalaj tüketimi hızla arttı. Ancak biz bu gelişmeyi sadece bir tüketim artışı olarak değil, yönetilmesi gereken büyük bir sorumluluk ve ekonomik potansiyel olarak gördük. Ambalaj atıklarının toplanması, doğru işlenmesi ve yeniden ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla her geçen gün teknolojimizi ve altyapımızı geliştirdik. İlk günkü heyecanımızı modern sanayi vizyonumuzla birleştirerek, Türkiye’nin döngüsel ekonomisine öncülük eden bu yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Başarınızın arkasındaki temel yönetim ilkeleri ve Tanrıkulu Şirketler Grubu’nu sektörde farklı kılan yaklaşım nedir?

“Bizim başarımızın temelinde tesadüfler değil; yıllar içinde titizlikle inşa ettiğimiz ilkeler, istikrar ve bitmeyen bir çalışma azmi yatıyor. İş hayatımda benimsediğim en temel ve vazgeçilmez ilke güvendir. Ticarette ve sanayide güven inşa etmek zaman alır, ancak tüm sürdürülebilir başarının harcı da tam olarak budur. Paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verdiğimiz sözlerin arkasında durmak bizim en büyük sermayemiz oldu.

Bizi sektörde öne çıkaran ve farklı kılan bir diğer unsur ise yaptığımız her işe katıksız bir özveri ve emek koymamızdır. Geri dönüşüm ve sanayi sektöründe yüzeysel çözümlerle kalıcı olamazsınız. Biz ilk günden itibaren istikrarı korumayı, her geçen gün üretim kalitemizi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu bir adım ileriye taşımayı hedefledik. Çevreye saygıyı, emeğe değeri ve karşılıklı güveni merkeze alan bu yaklaşım; grubumuzu sadece büyütmekle kalmadı, sektörde güven duyulan bir marka konumuna taşıdı.”

Tanrıkulu Şirketler Grubu olarak günümüzde hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz ve üretim altyapınızdan bahseder misiniz?

“Tanrıkulu Şirketler Grubu olarak ana faaliyet odağımız; endüstriyel ve evsel atıkların geri kazandırılması, ileri teknolojiyle işlenmesi ve döngüsel ekonomiye katma değerli hammaddeler sunulmasıdır. 1989’dan bu yana büyümemizi sürdürerek bugün Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birden fazla tesisimizle geniş bir entegre üretim ağını yönetiyoruz.

Faaliyetlerimizi birkaç temel başlıkta topluyoruz:

Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisleri: Kaynağında toplanan ambalaj ve plastik atıkları modern tesislerimizde niteliklerine göre ayrıştırarak geri dönüşüm sürecinin ilk adımlarını atıyoruz.

Plastik ve Granül Üretimi: Tüketim sonrası ve sanayi atığı plastikleri ileri ekstrüzyon ve filtreleme teknolojileriyle yüksek kalitede geri dönüştürülmüş granül (polietilen, polipropilen vb.) haline getiriyoruz.

Food Grade RPET, PET Levha ve Ambalaj Üretimi: Çayırova ve Sakarya tesislerimizde ürettiğimiz Food Grade RPET granül, PET levha ve ambalaj ürünleriyle ambalaj sanayisinin ham madde ihtiyacını doğrudan sürdürülebilir kaynaklardan karşılıyoruz.

Özetle, atığın ilk toplandığı andan nihai sanayi hammaddesine ve ambalaja dönüştüğü ana kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde entegre bir biçimde yürütüyor, sanayimize çevre dostu çözümler sunuyoruz.”

Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi kavramı Tanrıkulu Şirketler Grubu için sadece bir iş modeli mi, yoksa bir kurum kültürü mü? Bu vizyonu şirket geneline ve operasyonlarınıza nasıl yayıyorsunuz?

“Biz Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi kavramlarını kesinlikle sadece stratejik bir iş modeli veya ticari bir hedef olarak görmüyoruz; bunları grubumuzun varlık sebebi ve özünü oluşturan bir kurum kültürü olarak benimsiyoruz. Çünkü biz geri dönüşüm işine sonradan adapte olmuş bir yapı değiliz; doğuşumuz ve gelişimimiz zaten bu felsefenin üzerine inşa edildi.

Bu vizyonu şirket geneline yaymak için öncelikle kendi iç operasyonlarımızdan başlıyoruz. Tesislerimizde çalışan her bir mesai arkadaşımızın, sahada veya yönetimde fark etmeksizin, dönüştürdüğümüz her ton malzemenin geleceğe ve ülke ekonomisine sunduğu katkının bilincinde olmasını sağlıyoruz. Sürekli eğitimler, verimlilik odaklı süreç iyileştirmeleri ve ‘önce kendi atığımızı yönetme’ prensibiyle hareket ediyoruz.

Üretim süreçlerimizde enerji verimliliğinden su tasarrufuna kadar tüm adımları döngüsel ilkeler doğrultusunda tasarlıyoruz. Kısacası döngüsel ekonomi bizim için sadece müşterilerimize sunduğumuz bir hizmet değil; iş yapış biçimimiz, çalışma ilkemiz ve gelecek nesillere bıraktığımız en değerli mirasımızdır.”

Tanrıkulu Şirketler Grubu olarak Sıfır Atık, iklim hedefleri ve döngüsel ekonomi alanındaki gelecek projeleriniz ve yatırımlarınız nelerdir?

“Geleceğe dönük stratejilerimizi kurgularken yatırımlarımıza ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte gerek AB Yeşil Mutabakatı gerekse ulusal düzenlemelerle birlikte sanayide zorunlu geri dönüştürülmüş hammadde kullanım oranlarının belirgin şekilde artacağı bir döneme giriyoruz. Biz Tanrıkulu grup olarak, iş ortaklarımızın ve küresel markaların bu artan nitelikli hammadde ihtiyaçlarına en üst standartta cevap verebilecek yüksek teknolojili altyapıyı şimdiden hazır hale getiriyoruz.

Gelecek vizyonumuzun odağında iki temel başlık var: İleri Teknoloji Yatırımları ve Karbon Nötr (Net-Zero) Hedefleri. Tesislerimizde optik ayıklama ve yıkama-ekstrüzyon hatlarımızı son teknolojiyle yenilerken, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına ve Karbon Sıfır projelerine odaklanıyoruz. Üretim süreçlerimizin karbon ayak izini kademeli olarak sıfırlamayı, enerjimizi öz kaynaklarımızdan sağlamayı ve sadece bir hammadde tedarikçisi değil, yeşil dönüşümde sanayiye yön veren stratejik bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”