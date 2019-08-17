0553 313 94 23

Tanrı Dağı'nda kurt gibi ulumuştu! MHP'li vekil yeni hedefini açıkladı

Tanrı Dağı'nda kurt gibi ulurken video çekerek gündem olan MHP Milletvekili Cemal Enginyut, "İkinci hayalim de Hira Dağı’na gidip tekbir getirmek" dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt yeni açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Türkiye gazetesine konuşan Enginyurt, “Tanrı Dağlarına gittiğinizde çektiğiniz uluma videosu çok konuşuldu. Devlet Bahçeli’nin bir yorumu oldu mu?” sorusuna böyle yanıt verdi:

Sıra Hira Dağı’nda Tekbir

"Ben on üç yaşında ülkücü oldum. İlk ülkü ocaklarına gittiğimde “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız” sloganını gördüğümde, Türk olmanın Tanrı Dağı kadar yüce bir şey, Müslüman olmanın da Hira Dağı gibi duygu olduğunu bilerek büyüdüm. Hep oraya gitmek ve Bozkurt uluması yapmak gibi bir hayalim vardı. İkinci hayalim de Hira Dağı’na gidip tekbir getirmekti. Sıra Hira Dağı’nda… Ama maalesef Tanrı Dağı’na gittiğimde Bozkurtla köpek havlamasını karıştıranların gadrine uğradım.

Bozkurt ulumasını köpek havlaması zanneden çok zavallı var bu ülkede. Dolayısıyla bunların eleştirilerine maruz kaldım. Bursasporlulara timsah yürüyüşü yapıyorlar diye timsah mı diyeceğiz? Bu nasıl bir şey? Neyi savunduğunu ve eleştirdiğini bilmeyen garip bir milletiz. Gezi eylemlerinde ayı postuna girenler vardı. Ayı mı diyeceğiz? İnsanın bir hayvanı sevmiş olmasının sakıncası nedir? Ulumanın eleştirilecek ne yanı var? Genel Başkan’ımız bana özel bir şey söylemedi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43
  1. Bursa
  2. MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc22 dk önce
    başka ne iş yaparsın o mevkiye ulumak içinmi getirdi bu millet seni. 
  • Ne gunNe gun23 dk önce
    Ne gunlere kaldik ey gazi hunkar...
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu24 dk önce
    İnsanlıktan bıkanlar maalesef böyle özentiler içine girebiliyorlar.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu24 dk önce
    İnsanlıktan bıkanlar maalesef böyle özentiler içine girebiliyorlar.
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli27 dk önce
    Zavallı tanrı dağına çıkacakmış, tekbir getirecekmiş! Suriyeyi bölüyorsunuz ve komşu terör devletine komşu oluyoruz sayenizde, gidip orada ulu da terörü kov.
  • Adil düzen Adil düzen 36 dk önce
    Sonrada bu ülke niye böyle diyenlere duyrulur işte bunun gibi dangalakkar yüzünden

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
  1. İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
  2. Federasyona başvurdular! Avrupa Ligi..
  3. CHP İl Başkanları Toplantısı
  4. Havadan düşen yorgun mermi otomobilin..
  5. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
  6. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
  7. Külliye neyinize, genelev..
  8. Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike'..
  9. İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?..
  10. İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!
  11. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak
  12. İstanbul'da taksici turiste çarptı
  13. Okulların bakımı denetimli..
  14. Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı
  15. Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
  16. O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza..
  17. 'Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
  18. Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme..
  19. Üsküdar’da denizle kara birleşti
  20. Memur -Sen’den 5. Dönem Toplu Sözleşme..
Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu