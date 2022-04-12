Tanklar ilerleyişe geçti! İşte Rusya'nın yeni hedefi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde ordunun ülkenin doğu bölgelerine ilerlediği görülmüştü.

Ukrayna'dan bu görüntüleri doğrular cinsten bir açıklama geldi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söyledi.

Asker sayısını 3 katına çıkarabilir

Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önümüzdeki iki ila üç hafta içinde büyük ihtimalle yoğunlaşacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Donestk ve Luhansk'taki Rus saldırılarından bahsedilirken, güneydeki Herson ve Mikolaiv etrafında da çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Rusların Kramatorsk'a da ilerlediği kaydedildi. Burada geçen hafta bir roketin tren garına düşmesi sonucu onlarca kişi ölmüştü. Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Belarus üzerinden Ukrayna'nın doğusuna konuşlanmaya devam ettiklerini bildirdi.

Putin'den 9 mayıs emri

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

İlk hedef kara koridoru

Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.

Nazi Almanyasının Ruslara teslim tarihi

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.

Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.