0553 313 94 23

Tanker sürücüsü serbest bırakıldı

Niğde’de, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün kullandığı otomobille çarpışan tankerin sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Eylül 2019 Salı 16:03
Tanker sürücüsü serbest bırakıldı

Kazadan sonra gözaltına alınan tanker sürücüsü Süleyman Şahin'in Bor İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tanker sürücüsü Şahin, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile damadı Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye gönderilmişti. Emniyet Müdürü Karabörk de bugün eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesine katılmak üzere ambulans helikopterle Osmaniye'ye gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:03
  1. Osmaniye
  2. Niğde
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
    2. TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten teşekkür
    3. UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    4. FETÖ’cü öğretmen yakalandı
    5. Aşure günü faciaya dönüştü: 31 ölü!
    6. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    7. Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
    8. Saldırıya uğrayan servis sürücüsü..
    9. SP’li belediye meclis üyeleri istifa..
    10. Başkan Say’dan Başkan Özhaseki’ye..
    11. "Cammu Keşmir, gezegenin en büyük..
    12. Ürgüp’te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli..
    13. Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 3..
    14. Manavgat’ta sahte içki operasyonu
    15. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir..
    16. Jandarma köy yollarında denetim yaptı
    17. USET yol yapım çalışmalarında sona..
    18. Aksalur’da asfalt çalışmaları hız..
    19. İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir..
    20. Bakanlık açıkladı! 2 terörist öldürüldü
    21. Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına..
    22. Bolu’da okul servislerine 9 bin lira..
    23. 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman..
    24. Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu
    25. Uluslararası Tahsilat El Kitabı’nın..
    26. Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel..
    27. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi
    28. Katil Esed yine sivilleri vurdu!
    29. ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği
    30. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!