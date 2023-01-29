Tank komedisi! Ukrayna'ya göndereceklerdi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Almanya Leopard 2, ABD M1 Abrams, Fransa da Leclercs tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

Belçika da Ukrayna'ya tank göndermek istedi, ancak envanterinde hiç tank bulunmadığı anlaşıldı.

Silah tüccarlarına satmışlar

Belçika hükümeti, 2014 yılında kullanılmaz durumdaki onlarca Leopard 2 tankını, tanesi 15 bin eurodan bir silah tüccarına sattı.

Ukrayna'ya göndermek üzere silah tüccarından tankları tekrar satın almak isteyen Brüksel, beklemediği bir yanıt aldı.

Satıcı, kullanılmaz durumda depoda bekleyen tankların yenilenmesi amacıyla her biri için 500 bin euro istedi.

Belçika Savunma Bakanı, istenen fiyatın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Şimdilik Ukrayna'ya tank tedarik edilemeyeceği, mühimmat başta olmak üzere askeri yardım yapılacağını ifade etti.

Belçika'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 90 milyon euroluk tüfek, silah, roket rampası ve anti tank füzesi gibi askeri teçhizat gönderdiğini kaydetti.

KAYNAK: TRT HABER