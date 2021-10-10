Tanju’dan 3 kuruşluk siyaset

Sırf İller Bankası’ndan daha fazla pay almak adına il dışından gelip yurtlarda ve kiralık evlerde kalan öğrencilere ayrımcı tarife uygulayarak ikametlerini Bolu’ya almaları için baskı uygulayan Özcan’ın skandal dayatmasını gazetemize değerlendiren siyasetçiler ve eğitimciler, malum zihniyetin ikiyüzlülüğüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Menfaatçi mantık

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, şunları dile getirdi: “Siyaseti bir kenara bırakarak söylüyorum, insani olarak böyle bir uygulama yapmak mümkün mü? Bolu’da totalde 30 bin öğrencimiz var. Bunların en fazla 10 bini Bolu ikametlidir. Biz hükümet olarak Bolu’da dışarıda öğrenci kalmasın diye mücadele ediyoruz. Tanju Özcan ise öğrencilerden üç beş kuruş kâr etmek için böyle bir dayatmada bulunuyor. Bu adam evinde Faslı, Afganlı çalıştırıp, Bolu’da Suriyeli yok denecek kadar azken bunu bile şov malzemesi haline getirip, kamuoyuna ‘Ey milletimiz bu yabancılar sizin hakkınızı yiyor’ mesajı veren biridir. Her yolu meşru gören biridir. Siyaseten bir değer parametresi yok. İyi bir yatırım yapılması muradıyla hükümetin Bolu Belediyesi’ne devrettiği 200 dönüm planlı kamu arazisinin 100 dönümünü sattı. Bu çok ciddi bir kaynaktır. Belediyenin, İller Bankası’ndan aldığı payı üçe beşe katlayan bir rakamdır. Devletten her türlü katkı alınıyor. Fakat siyasette bir değer skalası olmayınca ne söylersen boş. Kendi yol arkadaşları da onun için aynısını söylerler. Özcan, yeni dünya düzenine uygun, menfaatçi bir mantıkla hareket eden genetik kodlamaya sahip bir siyasetçidir.”

“Ücretsiz” demişti

AK Parti Bolu İl Başkanı Hakkı Suat Güner de, şunları ifade etti: “31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP genel merkezi, CHP’li belediyelerde öğrencilere toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını vaat etmişti. Aradan geçen kısa zaman içerisinde CHP’nin bu vaadinin yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. CHP’li Belediye Başkanı ise öğrencilere zamlı tarife yaparak ayrı bir uygulamaya imza attı. Normalde 2.25 lira olan üniversite öğrenci otobüs bileti, ikameti Bolu’da olmayan üniversite öğrencilerine 2.65 liradan satılmaya başlandı. Hem seçim öncesi bedava yapacağım deyip yapmayacaksınız hem de üstüne üstlük zamlı olarak öğrencilere bilet satacaksınız. Bu CHP zihniyetini alenen ortaya koyuyor. Seçim kazanmak uğruna her türlü yalanı piyasa sürdüklerine her daim şahit oluyoruz.”

Fırsat eşitliğine aykırı

Eğitimci Yazar Adnan Kalkan ise öğrenciler arasında yapılan ayrımcılığı eleştirerek şunları kaydetti: “Belli bir bölgede eğitim gören öğrencilere farklı muamele ve imkan sağlamak psikolojik olarak öğrencileri karşı karşıya getirebileceği gibi eğitimde fırsat eşitliğine de aykırıdır. Atılacak adımlar beraberinde farklı sorunları da getirecektir. Eğitimi onaran medeniyeti onarır, eğitime zarar veren medeniyete zarar verir. Eğer vatana ve millete faydalı bir nesil yetiştirmek istiyorsak evvela onları birbirinden kopuk ve tepkisel değil birlik ve beraberlik ruhu ile yetiştirmeliyiz. Bu da onlara adaletli yaklaşmak ve ancak aralarında adaleti yaymakla olur.”

Saadet'ten tepki

Saadet Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Kızıltunçden de, şunları ifade etti: “Öğrencilerin otobüs ulaşım ücreti; ikametli indirim fiyatı 2.25, indirimsiz 2.65 TL olarak belirlenmiş ve Belediye Başkanı öğrenci kardeşlerimden bunu istemeye hakkım var demiş. Yapılan bu açıklama ve uygulanacak olan yaptırım öğrenciye külfetten başka bir şey değildir. Öğrencinin üzerinden yapılan bu açıklama ve yaptırım mantık dışı ve yanlıştır. Öğrenci zaten varlığıyla Bolu’ya varsa üzerine düşen borcunu ödüyor.”