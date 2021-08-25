Tanju yine Tanjuluğunu yaptı

Bolu’da göreve geldikten sonra ilk olarak Suriyelilere yapılan tüm yardımları kesen, akabinde muhacirlerin kentte kalmaması için yabancı kullanıcılara suyu 10 kat zamlı satacaklarını açıklayan CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Bolu halkının alın terini konser adı altında platonik aşkı Şevval Sam’a peşkeş çekeceği ortaya çıktı.

Muhacirden al yandaşa ver

Seçim çalışmaları sırasında vaat ettiği 52 projeden hiçbirini bugüne kadar hayata geçiremeyen, hizmet yerine polemikleriyle gündeme gelen CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Bolu’da göreve geldikten sonra ilk olarak Suriyelilere yapılan tüm yardımları kesen, muhacirlerin kentte kalmaması için yabancı kullanıcılara suyu 10 kat pahalı satacaklarını açıklayan CHP’li Özcan’ın, Bolu halkının alın terini konser adı altında platonik aşkı Şevval Sam’a peşkeş çekeceği ortaya çıktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bahanesiyle gerçekleştirilecek konserde Bolu Belediyesi’nin parasının şarkıcı Şevval Sam’a akacağı belirlendi.

Sam’ın ismini parka verdi

Evli ve bir çocuk babası CHP’li Tanju Özcan’ın skandalları bununla sınırlı değil. Özcan, daha önce de hayranı olduğu ve fotoğrafını cüzdanında taşıdığını itiraf ettiği Şevval Sam’ın ismini Çıkınlar Mahallesi Sıraevler sokakta bulunan bir parka vermişti. Bolu Belediyesi meclis toplantısında Sam’ın isminin parka verilmesini Meclis’e kendisinin önerdiğini ve Bolu halkının onayını alma gereği duymadığını belirten CHP’li Özcan, “Bolu’daki bir parka Şevval Sam isminin verilmesini ben arzu ettim” ifadesini kullanmıştı.

“Mukaddesat karşıtı gözdesi”

Kurban ibadetinden tutun da dindarların Kâbe’sine ve başörtüsüne varıncaya kadar Müslümanların inançlarıyla kavgalı olan ve “Mesih İsa’nın Yaşamı” isimli radyo tiyatrosunda seslendirme yaparak misyonerlerin faaliyetlerine katkı sunan şarkıcı Şevval Sam, CHP’li belediyelerin gözde sanatçılar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Şevval Şam, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 28 Ekim 2019’da Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve Ayasofya ile Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini hançerleyen çalgı-çengili cumhuriyet konserinde sahne alarak tam 62 bin 500 TL’yi cebe atmıştı. Sam ayrıca 5 Eylül’de CHP’li Manisa Alaşehir ilçesi tarafından düzenlenecek ‘Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali’nde sahne alarak cebini doldurmaya devam edecek.

