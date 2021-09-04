Tanju Özcan'ın iğrenç imasına sessiz kalan Meral Akşener'e tepki

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, başörtülü bir kadınla ilgili iğrenç imalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sessiz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Bolu'da mültecilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam kararı ile tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı Youtube kanalında başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla kamuoyunda infial oluşturdu.

CHP'li Tanju Özcan'dan başörtülü kadınla ilgili aşağılık ifadeler

Başından geçen olayı gülerek anlatan Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tepki

Meral Akşener'in, CHP'li Özcan'ın başörtülü kadına yönelik iğrenç imasına sessiz kalmasına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener, kendisi hariç tüm kadınlara düşman sanırım." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP'deki cinsel saldırıların örtbas edilmesine susan Meral Akşener, çocuğu olmayan kadınla iğrenç sözlerle alay eden Tanju Özcan'a da sessiz kaldı. 28 Şubat'ı ve başörtüsü yasağını destekleyen birinden de bu beklenirdi. Meral Akşener, kendisi hariç tüm kadınlara düşman sanırım.